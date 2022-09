4 amiche e un paio di jeans 2/ Su Italia 1 il film con Alexis Bledel

4 amiche e un paio di jeans 2, film di Italia 1 diretto da Sanaa Hamri

4 amiche e un paio di jeans 2 va in onda su Italia 1 oggi, domenica 4 settembre 2022, a partire dalle ore 14.30. Si tratta di una pellicola cinematografica del 2008 della regista marocchina Sanaa Hamri. Il film riprende i personaggi e le avventure e visti nel 2005 in “4 amiche e un paio di jeans” di Ken Kwapis.

Le attrici protagoniste sono le stesse in entrambi i lavori e sono Alexis Bledel, Amber Tamblyn, Blake Lively e America Georgine Ferrera. Rientrano nel cast anche Tom Wisdom, Michael Rady e Blythe Danner. Amber Rose Tamblyn è un’attrice e una poetessa molto stimata.

La sua ultima raccolta di poesie risale al 2015 e si intitola Dark Sparkler. Nella vita è sposata con l’attore comico David Cross. L’attrice Blake Ellender Brown, alias Blake Lively, vanta anche collaborazioni con alcuni attori e registi di grande successo tra cui Ben Affleck, con il quale ha lavorato nel film di azione e drammatico “The Town” e l’impareggiabile Woody Allen con cui ha recitato nel film commedia-drammatico “Café Society”.

4 amiche e un paio di jeans 2, la trama del film

Leggiamo la trama di 4 amiche e un paio di jeans 2. Al termine del primo anno di studi al college, quattro amiche Brigdet Vreeland, Lena Kaligaris, Tibby Rollins e Carmen Lowell si accingono a trascorrere l’estate lontane l’una dall’altra. Bridget ha pensato di andare in Alabama per far visita a sua nonna Greta (Blythe Danner).

La ragazza ha preso questa decisione dopo il ritrovamento di alcune lettere che la nonna aveva spedito a suo padre, con il quale ha chiuso ogni rapporto, nelle quali sono chiari i motivi che hanno spinto sua madre a suicidarsi. Lena parte per la Grecia per presenziare alla cerimonia funebre di suo nonno. Rivede Kostas (Michael Rady) e viene a sapere che il giovane si è sposato e aspetta il suo primo bambino.

A questo punto Lena lasciala Grecia e parte per Rhode Island, negli Stati Uniti. In terra americana la ragazza conosce Leo, un giovane che lavora come modello. Inaspettatamente arriva Kostas e tutti i piani di Lena vanno a monte. Carmen invece decide di andare in Vermont per prendere parte ad un laboratorio dedicato esclusivamente alla recitazione e, come al solito, deve fare i conti con i pregiudizi delle persone.

L’altra amica, Tibby, ha preferito restare a New York per collaborare ad un progetto che le sta veramente a cuore, scrivere una sceneggiatura. La giovane è preoccupata, teme di essere incinta e spera di essere aiutata da Carmen con la quale invece discute animatamente. Basteranno i loro jeans “magici” a sigillare ancora l’amicizia tra le quattro ragazze?

