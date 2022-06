4 amiche e un paio di jeans 2/ Su Italia 1 il film con Blake Lively

4 amiche e un paio di jeans 2 va in onda a partire dalle ore 14.15 di oggi, 5 giugno, su Italia 1. Il film sarà girato nel 2008 da Sanaa Hamri. Il film, sequel di 4 amiche e un paio di jeans, vede come protagonisti le stesse attrici del primo film, ossia Amber Tamblyn, Alexis Bledel, America Ferrara e Blake Lively. Il film è basato sull’omonima serie di libri, in particolar modo ”Per sempre in blu”, anche se nello specifico di questa pellicola i libri presi di riferimento sono La seconda estate e il tempo delle scelte. Da un punto di vista generale, la trama sostanzialmente si ricollega a quanto già accaduto durante il primo film, riprendendo esattamente il filo narrativo da dove si era interrotto precedentemente. Continuano quindi le avventure delle quattro ragazze, ognuna delle quali alle prese con specifici problemi di carattere sentimentale, drammatico e comico, coniugando così un mix di sentimenti decisamente contrastanti.

Prigioniera di un incubo/ Streaming film su Rai 2: come vederlo

4 amiche e un paio di jeans 2, la trama: continuare a trascorrere le estati separate?

Leggiamo la trama di 4 amiche e un paio di jeans 2. Le quattro amiche hanno trascorso il primo anno di college sostanzialmente separate tra loro a causa dei rispettivi impegni sia accademici che di studio; le ragazze, però, hanno sostanzialmente intenzione di continuare a trascorrere le estati separate, così da poter effettivamente continuare le proprie vite. Non hanno fatto i conti con i pantaloni magici però, i quali intervengono per far sì che possano tornare a stare insieme, dando così vita a nuove circostanze. Bridget decide così di fare visita a sua nonna in Alabama per avere qualche notizia in più circa il suicidio di sua madre, avvenuto a causa di una grave depressione; Lena nel frattempo sembra non avere chiuso del tutto con il suo passato: ella, difatti, incontrerà nuovamente Kostas, la sua vecchia fiamma che ora si è sposato e vive stabilmente in Grecia. Tibby, nel frattempo, è terrorizzata all’idea di andare incontro ad un’effettiva gravidanza, motivo per il quale decide di allontanare Carmen per poter stare da sola. Carmen, invece, decide di tenere un’audizione per il ruolo di Perdita, ruolo che riguarda una messa in scena tenuto in un laboratorio teatrale apposito. Quando poi la sorella di Lena ruba i pantaloni magici, è chiaro che la Sorellanza deve proseguire, facendo così in modo che la trama si suddivisa e si dirami focalizzandosi sulle specifiche situazioni personali di ogni ragazza, analizzando così a fondo il passato di ognuna di queste nei minimi dettagli.

LEGGI ANCHE:

Scuola di polizia 6 La città è assediata/ Su Italia 1 il sesto capitolo della sagaScuola di polizia 5 Destinazione Miami/ Su Italia 1 il film con David Graf

© RIPRODUZIONE RISERVATA