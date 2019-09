4 amiche e un paio di jeans/ Su Italia 1 il film con Amber Tamblyn (15 settembre)

4 amiche e un paio di jeans va in onda su Italia 1 oggi, 15 settembre, a partire dalle 13:45. Questa produzione statunitense del 2005 vede sotto la regia dell’ottimo Ken Kwapis un cast di notevole spessore che viene guidato alla perfezione nello svolgimento della trama. Tra i vari attori meritano una menzione speciale Amber Tamblyn, Alexis Bledel, America Ferrera, Blake Lively, Jenna Boyd, Bradley Whitford e Nancy Travis, solo per citare alcuni nomi. Il ritmo di questo film è abbastanza sostenuto e lo spettatore resta coinvolto nelle diverse vicende che si alternano grazie all’ottimo soggetto di Ann Brashares, alla sceneggiatura di Delia Ephron ed Elizabeth Chandler e all’ottima colonna sonora basata su musiche composte da Cliff Eidhelman. La prima uscita di questo film negli Stati Uniti è avvenuta nel mese di giugno del 2005 mentre in Italiaè stato proiettato nelle sale cinematografiche dopo circa due mesi.

4 amiche e un paio di jeans, la trama del film

La trama di 4 amiche e un paio di jeans è incentrata sulle vicende di Tibby, Lena, Carmen e Bridget (rispettivamente Amber Tamblyn, Alexis Bledel, America Ferrera e Blake Lively) tutte di 16 anni e che hanno condiviso praticamente qualsiasi tipo di esperienza fin dall’infanzia. Con l’arrivo dell’estate però si troveranno per la prima volta a doversi separare; decidono quindi di fare un po’ di shopping e trovano un paio di jeans che per puro caso calza a pennello a ognuna di esse. Poiché reputano questa circostanza un segno del destino decidono di tenerlo una settimana a testa e ognuna nel momento in cui lo spedirà all’altra dovrà raccontare tutto ciò che è successo mentre lo indossava. In effetti questa estate che sta per arrivare è vista da tutte come il passaggio dall’adolescenza al mondo delle giovani donne.

Tibby, l’unica che resta in città, stringerà un’amicizia profonda con Bailey una ragazzina dodicenne malata di leucemia e che riuscirà a far liberare le emozioni di Tibby, prima che la malattia la porti alla morte. Lena, una ragazza molto attraente ma che non riesce a relazionarsi bene, parte per la Grecia per andare dai nonni e qui conoscerà Kostas, un ragazzo di cui si innamora, ma i cui nonni però si odiano. Dopo un primo litigio i ragazzi si ritroveranno e Lena riuscirà a dichiargli i suoi sentimenti. Bridget, molto determinata e che ama stare al centro dell’attenzione, nutre la passione per il calcio e partecipa ad un campus in Messico, provocando continuamente il suo vice allenatore che alla fine cede e i due vivranno un momento di passione. Ma la perdita della verginità corrisponde anche ad un momento di forte crisi per Bridget a causa della recente scomparsa della madre. Infine, Carmen parte per ritrovare il padre che l’ha abbandonata da piccola ma scoprirà che è in procinto di sposarsi con un’altra donna e che ha come unico interesse i preparativi per il matrimonio.



