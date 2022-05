4 amiche e un paio di jeans/ Su Italia 1 il film con Carmen Lowell

4 amiche e un paio di jeans, film di Italia 1 diretto da Ken Kwapis

4 amiche e un paio di jeans va in onda su Italia 1 per il primo pomeriggio di oggi, domenica 29 maggio, a partire dalle ore 14:15. Si tratta di un film realizzato negli Stati Uniti d’America nel 2005 con la regia di Ken Kwapis, il soggetto scritto da Ann Brashares.

LE REGOLE DELLA PAZZIA/ Rai 2: Wendie Malick in un thriller difficile e...

Il montaggio è stato realizzato da Kathryn Imhoff, le musiche della colonna sonora sono di Cliff Eidelman mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a John Bailey. Nel cast figurano tra gli altri Tibby Tomko-Rollins, Lena Kaligaris, Carmen Lowell, Blake Lively e Jenna Boyd.

4 amiche e un paio di jeans, la trama del film: tutti i momenti di quotidianità

In 4 amiche e un paio di jeans delle ragazze che praticamente hanno sempre condiviso tutti i momenti della quotidianità fin da quando erano tenere bambine ora si ritrovano in età adolescenziale a dover affrontare la prima estate da separate. Prima che questo avvenga però decidono di dedicarsi un ultimo pomeriggio di shopping e così arrivano ad acquistare un paio di jeans che stranamente ha la caratteristica di poter essere indossato da tutte e quattro le ragazze nonostante abbiano dimensioni differenti.

Scuola di Polizia 4 cittadini in guardia/ Su Italia 1 il film con Steve Guttenberg

Questo incredibile fatto porta le quattro amiche a considerare quel paio di jeans magici e decidono di acquistarli e di dividerli equamente tra di loro tenendolo una settimana ciascuno. Al termine di ogni settimana ogni ragazza dovrà anche riportare la propria esperienza per raccontare tutto quello che è successo. Una delle quattro amiche di nome Tibi decide di non partire per le vacanze e così resta nella piccola cittadina vivendo questo momento in maniera abbastanza apatico. Il suo principale interesse sembra essere quello di effettuare la realizzazione di un documentario che parli delle persone che nel corso della loro vita possono essere definite dei perdenti.

Scuola di polizia 3 Tutto da rifare/ Su Italia 1 il film con Bubba Smith

Durante questa realizzazione farà la conoscenza di una giovane ragazza di 12 anni che le darà finalmente l’input per cambiare modo di vivere. Un’altra ragazza seppur è caratterizzata da una indiscutibile bellezza fisica si dimostra molto introversa e decide di andare a stare un po’ dai nonni che sono in Grecia dove conoscerà un ragazzo con il quale sarà difficile instaurare un rapporto perché c’è un’incredibile rivalità tra le rispettive famiglie un po’ come accadeva con Romeo e Giulietta.

Un’altra ragazza di nome Bridget da sempre è vista come quella che vuole sempre stare al centro dell’attenzione per cui decide di passare la propria estate in un campus scolastico in Messico per praticare attività meno consuete come il calcio. Questa sua passione la porterà a conoscere il vice allenatore di cui si innamorerà letteralmente. Infine Carmen che purtroppo ha dovuto fare i conti con i problemi causati dall’abbandono di suo padre andato a vivere con un’altra famiglia, decide di ritrovare entusiasmo per una sorta di viaggio alla scoperta del luogo dove si trovi lui ma la cosa non sarà semplice soprattutto l’impatto non sarà dei migliori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA