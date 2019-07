4 luglio, festa dell’Indipendenza negli Stati Uniti/ Polemica per la parata di Trump

Oggi per gli Stati Uniti d’America non è un giorno come tutti gli altri. Il 4 luglio, infatti, per chi è un vero patriota, rappresenta un momento speciale, di svolta, per l’intera Nazione. Come tutti sanno (e come il nome stesso della celebrazione anticipa) ciò che viene festeggiato altro non è che l’indipendenza dal Regno di Gran Bretagna, prima matrice comune dei due popoli e in seguito elemento soffocante e ‘di troppo’. I festeggiamenti in questo giorno per gli americani sono moltissimi, tutti volti a commemorare quell’importantissimo 4 luglio del 1776, quando uno dei Padri fondatori degli U.S.A., Thomas Jefferson, rese noto a tutti un documento di estrema rilevanza per tutta la storia americana: stiamo parlando, ovviamente, della famigerata Dichiarazione d’Indipendenza. La storia ci ha sempre detto che a redarla non fu il solo Jefferson ma, anzi, fu la Commissione dei Cinque, ma, fatti alla mano, il vero esecutore e cuore pulsante dell’azione sappiamo essere stato lui, Thomas Jefferson. L’iter non fu così semplice ma, anzi, tortuoso e ricco di difficoltà.

4 LUGLIO, FESTA DELL’INDIPENDENZA: LA GRANDE FESTA AMERICANA

Prima di arrivare al famigerato 4 luglio e a tutto quello che ne è conseguito, la strada da percorrere è stata molta e non povera affatto di difficoltà. Gli Stati Uniti d’America dovettero lottare e fare del loro meglio per poter avere la loro indipendenza e affrancarsi completamente dal Regno di Gran Bretagna e dai suoi artigli. Dapprima, infatti, ci fu la cosiddetta Rivoluzione Americana che vide il suo apice nella separazione legale delle tredici colonie dall’Inghilterra. Questa separazione avvenne appena due giorni prima del fatidico 4 luglio, ossia il 2 luglio 1776. IN questa data il Secondo Congresso Continentale espresse il suo voto per confermare la risoluzione d’Indipendenza che era stata proposta da Richard Henry Lee. Da lì in poi tutto sarebbe cambiato: Thomas Jefferson sarebbe diventato uno dei politici più importanti della storia degli Stati Uniti d’America, nonché uno dei padri fondatori dell’intera Nazione a stelle e strisce. Una piccola curiosità: il 4 luglio è una data convenzionale, visto che il Congresso firmò il documento il 2 agosto.

4 LUGLIO, FESTA DELL’INDIPENDENZA: LA TRADIZIONE

Il 4 luglio è un grande giorno di festa per gli americani. Come è tradizione per i giorni di festa speciali, i festeggiamenti sono tanti in tutto il Paese e ricchi di tradizioni ben precise. Ad esempio, è usanza passare il giorno dell’Indipendenza con i propri familiari facendo un barbecue o una grigliata all’aria aperta, per degustare qualsiasi tipo di carne. Ci si riunisce con amici e parenti e si sta tutti insieme decorando la propria casa di bandierine o gagliardetti blu, bianchi e rossi, per rimarcare che, in quel preciso giorno, la propria Nazione era diventata finalmente libera e completamente indipendente. Come è ovvio, il 4 luglio nel corso degli anni è diventato sempre più presente all’interno dei media. Citare ogni riferimento a questa grande festa americana è praticamente impossibile, ma, a titolo meramente informativo, possiamo citare almeno due film altamente rappresentativi. Il primo è Nato il 4 luglio con Tom Cruise, che racconta la storia controversa di un reduce di guerra e il secondo è Indipendence Day, che affronta la perpetua lotta umani-extraterrestri.

Tomorrow: the greatest Fourth of July celebration in our Nation’s history. pic.twitter.com/9Rw3cvoikx — The White House (@WhiteHouse) 4 luglio 2019

4 LUGLIO, FESTA DELL’INDIPENDENZA: POLEMICA PER LA PARATA DI TRUMP

Non mancano le polemiche visto che Donald Trump, per la seconda volta da quando è in carica, ha deciso di organizzare una maxi sfilata militare, trasformando di fatto il 4 luglio nella festa delle forze armate. Un'idea, come ricorda Repubblica, che al commander in chief era venuta in occasione della visita a Parigi, da Emmanuel Macron, dopo aver assistito alla grande parata del 14 luglio.

4 LUGLIO, FESTA DELL’INDIPENDENZA NEGLI STATI UNITI

A far storcere il naso, il fatto che l’evento costerà diversi milioni di dollari, stando a quanto anticipato dal Washington post citando due fonti anonime fidate, e una parte di questi, circa 2.5 milioni, verranno finanziati con denaro pubblico, prelevati dal budget destinato ai parchi e ai musei. Soldi che secondo gran parte dell’opinione pubblica sarebbe stato meglio destinare altrove, magari per dei pasti caldi per tutti i veterani che in America non hanno un tetto dove vivere. Di conseguenza sono già in programma eventi di protesta, come ad esempio roghi di bandiere, “smoke in” per fumare marijuana lungo il percorso della parata, così come avvenne già nel 1970 durante un evento simile organizzato dall’allora presidente Nixon, e il gigantesco pallone di Baby Trump, già visto altrove. «Mai visto nulla di simile – le parole del senatore Tom Udall a capo della commissione per gli stanziamenti del Senato all’ambiente – nessun evento politico dovrebbe essere pagato con i soldi dei contribuenti».



