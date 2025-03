4 metà, film su Rai 2 diretto da Alessio Maria Federici

Venerdì 14 marzo 2025, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21:20, la commedia romantica italiana del 2021 4 metà. La pellicola è diretta dal regista e attore Alessio Maria Federici, conosciuto per due serie televisive di successo come Non ci resta che il crimine e Piedone – Uno sbirro a Napoli. La sceneggiatura è invece scritta da Martino Coli. Il film è realizzato dalla casa di produzione romana Cattleya e da Bartlebyfilm in collaborazione con Vision Distribution ed è distribuito dalla rinomata società statunitense Netflix.

La protagonista del film 4 metà è l’attrice Matilde Gioli (pseudonimo di Matilde Lojacono), vista in Bla Bla Baby, di Fausto Brizzi, e quest’anno con Fatti vedere, di Tiziano Russo. Nel resto del cast, ci sono Matteo Martari, Giuseppe Maggio, Ilenia Pastorelli, Flavio Furno, Marta Gastini e Nicola Lagioia.

La trama del film 4 metà: la teoria delle anime gemelle

In 4 metà, Luca e Sara raccontano agli ospiti due versioni differenti che riguardano i loro quattro amici: Chiara, medico anestesista passionale dal carattere determinato; Giulia, ricercatrice specializzata in statistica poco incline alle libertà; Dario, avvocato donnaiolo sempre in cerca di nuove avventure; infine Matteo, scrittore istintivo dal fare sincero e autentico.

Nella prima versione avviene quanto segue.

Giulia e Dario trascorrono una notte insieme credendo non sia nulla d’importante. In realtà capiranno presto di essersi innamorati. La loro relazione vivrà di alti e bassi e soltanto quando Giulia tornerà in Italia definitivamente troveranno, forse, la vera stabilità di coppia.

Matteo e Chiara, invece, decidono di sposarsi provando subito ad avere un figlio. Quando lui riceverà una promozione che lo costringerà a trasferirsi a Londra insieme alla collega Stella, si ritroverà a tradire la povera Chiara. Matteo, così, confesserà il tradimento e la moglie, pur essendo al settimo mese di gravidanza, lo lascerà per poi perdonarlo soltanto alla nascita del bambino.

Nella seconda versione descritta da Luca e Sara le coppie sono invertite.

Giulia e Matteo sono sposati. Lui sceglie di sostenere la moglie durante la gravidanza rinunciando alla promozione per poi permettere a Giulia di accettare il lavoro definitivo a Lisbona. La donna, una volta in Portogallo, riflette su quanto Matteo abbia fatto per lei e decide di rientrare a godersi il figlio Andrea e il marito. Tuttavia, il marito, in un secondo momento, si ritrova ugualmente a dover accompagnare Stella a Londra dove trascorrerà la notte con lei. Matteo, divorato dal rimorso, confessa la verità a Giulia che decide di perdonarlo salvando il matrimonio.

Chiara e Dario decidono di rimanere amici, ma più il tempo passa più comprendono di piacersi. Si baciano e si amano per poi litigare e lasciarsi finché Chiara si fidanza con un collega. Dario non riesce a sopportarlo e il dolore di lui incide indirettamente anche su lei. Chiara accetta di essere innamorata di lui, lascia il fidanzato e torna di corsa con Dario.

Nel finale del film 4 metà, gli amici di Luca e Sara argomentano e discutono su quale delle due possa essere la versione reale e quale, al contrario, quella inventata o di fantasia.