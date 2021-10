4 morti per esalazioni da mosto d’uva/ Paola, incidente sul lavoro dopo la vendemmia

Drammatico incidente sul lavoro a Paola, in provincia di Cosenza, dove quest’oggi quattro persone hanno perso la vita per via delle esalazioni provenienti da una vasca nella quale era contenuto mosto d’uva. La tragedia si è verificata con esattezza in contrada Carusi e, stando a quanto si apprende fino a questo momento, i deceduti sarebbero due uomini di 70 anni, un 50enne e un 46enne. Nella fattispecie, si tratterebbe di persone parenti tra loro, probabilmente due fratelli, un cognato e un nipote di uno dei due.

In base alla ricostruzione eseguita dal quotidiano “Il Giorno”, ci sarebbe almeno un’altra persona o forse due in lotta per la vita, con annesso elitrasporto in ospedale con evidenti segni di asfissia. Le quattro vittime si trovavano impegnate nelle operazioni di vendemmia e uno dei fratelli avrebbe accusato un malore a seguito proprio delle forti esalazioni. Così, visto quanto stava accadendo, gli altri tre uomini si sarebbero precipitati verso di lui per prestargli i primi soccorsi e provare a rianimarlo, ma a loro volta sono crollati a terra per effetto delle esalazioni all’interno del magazzino di loro proprietà.

MOSTO D’UVA, ESALAZIONI TOSSICHE PROVOCANO 4 MORTI A PAOLA: INDAGINI IN CORSO

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che avrebbero trovato tre delle vittime nella vasca di fermentazione e la quarta poco distante. Ulteriori particolari giungono da Rai News, secondo la quale i quattro stavano travasando il mosto d’uva da una vasca posta sotto il livello stradale in alcune botti e la loro dipartita sarebbe connessa alla mancanza di ossigeno all’interno del locale. Nel contempo, in loco è sopraggiunta anche una squadra Nbcr per comprendere il tipo di sostanze tossiche sprigionate dalla vasca.

Si allunga, così, il drammatico elenco dei morti sul lavoro: nei primi otto mesi del 2021 sono stati 772 le vittime e soltanto nella giornata di ieri, venerdì 1° ottobre 2021, un operaio è morto precipitando da circa 10 metri per il cedimento del tetto della struttura presso cui stava lavorando, in via Staffora, a Opera (Milano).



