4 novembre, Giornata Forze armate e Unità nazionale/ Mattarella: “Liberi e prosperi”

Si celebra oggi, mercoledì 4 novembre il “Giorno dell’Unità Nazionale” e la “Giornata delle Forze Armate”, due celebrazioni che a causa del coronavirus si terranno con minore enfasi rispetto alla tradizione. Ad aprire la giornata, come ha ricordato SkyTg24.it, è stato il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, che alle ore 9:00 di stamane ha deposto la corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria a Roma. “Insieme supereremo questi giorni difficili – il messaggio che ha inviato il Capo dello Stato al ministro della difesa, Guerini – così come insieme abbiamo costruito la Repubblica, libera e prospera”. Ad accompagnare Mattarella vi erano diverse cariche dello stato fra cui il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, lo stesso ministro della Difesa, nonché il capo di Stato maggiore della Difesa Enzo Vecciarelli, i capi di Stato maggiore delle Forze armate, e infine, i comandanti generali di Carabinieri e Guardia di Finanza. Immancabili le Frecce Tricolori, con gli aerei della pattuglia acrobatica italiana che hanno aperto l’evento, per poi chiuderlo, con un doppio suggestivo passaggio nei cieli sopra l’Altare della Patria.

4 NOVEMBRE, MATTARELLA: “SI CELEBRA IL VALORE DELL’UNIONE”

“Il 4 novembre – ha proseguito Mattarella nel suo messaggio – celebra il valore dell’unione dei territori e dei popoli che con il Risorgimento hanno dato origine all’Italia. In questa importante giornata in cui onoriamo le Forze Armate, protagoniste, nella prima guerra mondiale, del compimento del disegno risorgimentale, rivolgo il più commosso pensiero a quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria lungo il tormentato percorso che ha permesso l’edificazione nella Repubblica di uno Stato finalmente unito e libero”. E ancora: “Le Forze Armate hanno saputo corrispondere all’emergenza sanitaria senza risparmio di energie, con il proprio personale altamente specializzato, medici, infermieri, mezzi e strutture mediche, nonché con la intensificazione dei contributi alla sicurezza della convivenza civile nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure per il controllo delle aree più a rischio”. Alle 15:30 di oggi ci sarà il saluto del ministro Guerini ai vari contingenti italiani impegnati nelle missioni all’estero, e inoltre, lo stesso esponente dell’esecutivo, consegnerà le Croci dell’OMI a nove militari che si sono distinti.



