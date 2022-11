40% bambini italiani sovrappeso/ Rapporto OMS: troppo cibo e tv, poco movimento

I bambini italiani sono sovrappeso: quarti in Europa secondo l’OMS

Secondo un recente rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità il 40% dei bambini tra i 6 e i 9 anni in Italia risulta essere sovrappeso. A livello europeo, insomma, il bel paese si piazza in quarta posizione in questa statistica, superato solo da Cipro, Grecia e Spagna, mentre sale al secondo posto della classifica se si considera l’obesità infantile. Inoltre, il rapporto dell’OMS cerca anche di dare una spiegazione a questo fenomeno.

Schillaci: ordinanza Covid, no tampone fine quarantena/ Asintomatici ok dopo 5 giorni

Insomma, il 40% dei bambini italiani tra i 6 e i 9 anni risulta essere sovrappeso e si è giunti a queste conclusione partendo dall’analisi di 411 mila bambini in tutta Europa. La percentuale complessiva di bambini sovrappeso nel continente sfiora il 30%, ma le differenze tra i singoli paesi sono abissali. Per esempio, in Tagikistan si tocca il 6%, mentre Cipro spicca con il suo 43%. Similmente, l’Italia svetta anche nella classifica che riguarda il tempo trascorso davanti alla televisione, con un 72% di bambini che ci passano più di 2 ore, piazzandosi al secondo posto dopo solamente la repubblica di San Marino che sfiora il 74%. Infine, il 67% dei bambini italiani va a scuola in macchina, rispetto alla media europea del 50%.

"Laboratorio rischia di diffondere virus da animali a uomo"/ Report boccia governo Uk

Perché i bambini sono sovrappeso? Cosa ne pensano i genitori?

Insomma, lo studio statistico dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che piazza l’Italia quarta in Europa per bambini sovrappeso non dovrebbe renderci particolarmente orgogliosi. A dare una sorta di spiegazione a questo fenomeno ci aveva già pensato l’Istituto Superiore della Sanità nel 2019, con la sua rilevazione in merito all’obesità infantile. Loro avevano stimato il 20,4% di bambini sovrappeso in Italia, mentre il 9,4% sfociava nell’obesità.

In merito ai bambini sovrappeso, inoltre, l’IIS aveva notato come fossero in prevalenza al sud Italia, con Campania e Calabria in coda all’elenco. L’8,7% dei bambini non consumava la colazione, mentre il 35,6% lo faceva in modo inadeguato e contestualmente, il 55,2% dei bambini eccedeva nella merenda di metà mattinata. Circa il 24,3% dei bambini non consumava quotidianamente frutta e verdura, mentre il 25,4% assumeva ogni giorno bevande zuccherate e gassate. Più del 20% dei bambini non faceva quotidianamente attività fisica, mentre più del 44% di loro passava più di 2 ore davanti ad un qualsiasi schermo. In queste contesto, inoltre, il 40,3% delle madri dei bambini sovrappeso percepivano i figli come normopeso, ed il 69,9% delle madri pensava che la quantità di cibo assunta dal figlio obeso o sovrappeso non fosse eccessiva.

Atlas: "Carriera Fauci piena di flop"/ "Negli Usa ha causato danni ai bambini"

© RIPRODUZIONE RISERVATA