Il direttore di Panorama, Maurizio Belpietro, si sofferma sui dati dei reati sessuali in Italia: ecco ciò che ha scritto e le accuse alla sinistra

Il settimanale Panorama, tramite l’editoriale del direttore Maurizio Belpietro, ha rilanciato i dati choc sui reati sessuali in Italia, commesse per circa il 40% dagli stranieri. Di fatto 4 stupri su 10 che avvengono nel nostro Paese sono appunto commessi da degli immigrati, numeri che fanno impressione e che chiariscono come vi siano pochi controlli, soprattutto su una certa parte della popolazione.

Belpietro, nel sottolineare questi numeri, ricorda come qualcosa di simile avviene in Gran Bretagna, dove stando al ministro ombra della giustizia dei Tory, Robert Jenrick, aveva spiegato che “afghani e eritrei avevano il 20% in più di possibilità di essere condannati per reati sessuali rispetto ai cittadini britannici”.

Dichiarazioni che causarono numerose polemiche nella politica e Belpietro fa notare che anche in Italia è avvenuto lo stesso quando sono stati appunto pubblicati i dati del Viminale sui reati sessuali commessi per la maggior parte dagli stranieri. “Ogni volta c’è qualche sito di fact checking che storce il naso e contesta i numeri”.

BELPIETRO E I REATI DI VIOLENZA SESSUALE COMMESSI DAGLI STRANIERI: “I DATI PARLANO”

Per Belpietro vanno bene tutte le obiezioni ma ciò che rimane ed è la “sola cosa certa è che per quattro violenze su dieci i responsabili individuati dalle forze dell’ordine sono extracomunitari”, ricordando come si tratti della “stessa percentuale fornita da Jenrick in merito a ciò che avviene in Gran Bretagna”. Belpietro precisa inoltre che da quel che gli risulta anche in altri Paesi “Come la Svezia ad esempio, si registra un aumento delle aggressioni sessuali commesse da immigrati”.

Per il direttore di Panorama la sinistra nega la realtà “che strilla parlando scioccamente di razzismo e di pregiudizi verso gli stranieri”, ricordando che nessuno vuole discriminarli ma semplicemente bisogna capire di quali “immigrati parliamo”. Ci sono infatti quelli che arrivano in Italia per lavorare, rispettando la legge e dare un futuro migliore alla propria famiglia, ma anche quelli che “ritengono che ogni cosa, anche la brutalità, sia loro concessa”.

BELPIETRO E I REATI DI VIOLENZA SESSUALE COMMESSI DAGLI STRANIERI: “STIAMO IMPORTANDO CRIMINALITÀ”

“Dire che stiamo importando criminalità e violenza – aggiunge Belpietro – non è razzismo” così come dire che molti stupri siano commessi da stranieri “è un dato di fatto”. Secondo lo stesso giornalista è più pregiudizievole colui che “continuare a rifiutarsi di vedere la realtà nascondendo le notizie, in nome di una logica dell’accoglienza a tutti i costi”.

Secondo Belpietro le colpe sono anche dell’Unione Europea e delle sue “politiche a favore dell’immigrazione clandestina”, conclude. Secondo i dati Istat riguardanti al 2022, sono state 5.775 le persone che sono state denunciate o arrestate per reati legati alla violenza sessuale, che siano stupri ma anche molestie. Di queste 2.435 erano straniere mentre le restanti 3.340 erano italiane, di conseguenza parliamo di una percentuale pari al 42,2 per cento di stranieri contro il 57,8 di italiani, nonostante comunque i primi siano molti di meno – per ovvie ragioni – rispetto ai nostri connazionali.