400 migranti a Lampedusa e 3 gattini/ Dal Nord Africa ora arrivano anche gli animali

Continuano gli sbarchi di migranti in Lampedusa, e nella giornata di ieri, oltre ai poveretti giunti dal nord Africa, sono arrivati sulle coste dell’isola siciliana anche tre gattini. A darne notizia sono i colleghi del quotidiano IlGiornale nella sua edizione online, che racconta dell’arrivo di altri 400 persone in un solo giorno, per un’isola che torna quindi ad essere letteralmente al collasso.

A complicare la situazione, il fatto che la pandemia di covid è tutt’altro che finita, e con i contagi di nuovo in aumento a causa della variante Delta, l’emergenza sanitaria è in piena nel nostro Paese; eppure Lampedusa è stata di fatto presa d’assalto da continui sbarchi, un totale di ben undici come scrive l’Adnkronos, un flusso continuo di arrivi irregolari con tutto ciò che ne consegue. Nella mattinata di ieri sono stati 130 gli extracomunitari sbarcati, quindi altri sette sbarchi, a cominciare da un barchino con 17 stranieri a bordo, fra cui 3 donne e 4 minori, poi un’altra barca da 64 (26 donne e 9 minori), e un terzo con 71, fra cui 5 donne e dieci minorenni.

MIGRANTI SBARCANO A LAMPEDUSA CON TRE GATTISI: LAVORO EXTRA PER LA PREFETTURA

Mentre le autorità assistevano gli immigrati in arrivo, le motovedette hanno dovuto scortare altre barchini, un primo con 48 persone, un secondo con 20, ed un terzo con 11, tutti tunisini. In seguito sono giunte altre 33 persone sempre della Tunisia, fra cui due donne e due bambini, per un totale quindi di ben 394 extracomunitari, con l’hotspot di Contrada Imbriacola al collasso, tenendo conto che nella struttura si trovano già più di 700 ospiti.

E come detto in apertura, a sbarcare sono stati anche tre gattini, un evento non raro visto che negli ultimi tempi si è assistito anche ad una donna che aveva raggiunto il nostro paese con tanto di barboncino al seguito. La situazione in quel di Lampedusa è estremamente critica, con il lavoro della prefettura di Agrigento che prosegue praticamente 24 ore su 24 per assistere, registrare gli arrivi e mantenere l’ordine, cosa tutt’altro che semplice.

