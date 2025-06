Entro il 2035 potremmo avere ben 400 milioni di bimbi obesi. La previsione choc dello studio di Aletheia, tutti i dettagli emersi

Nel giro di pochi anni potremmo avere circa 400 milioni di obesi in tutto il mondo, ma il dato si riferisce solamente ai bambini e ai giovani. E’ questo, come scrive Dissapore.com, quanto emerge da un rapporto realizzato da Aletheia, un think tank italiano specializzato nello studio di cibo e salute, e che mette in guardia sulle abitudini alimentari degli ultimi tempi dei più piccoli, che parrebbero tutt’altro che sane. I nostri bambini ma anche i nostri ragazzi tendono a consumare cibo spazzatura in grande quantità, prodotti ultralavorati, e nel contempo poca verdura, poca frutta e poco pesce, senza dimenticarsi delle mense scolastico, che sarebbero uno dei principali strumenti per promuovere il cibo salutare, ma che secondo Aletheia non starebbero svolgendo il proprio lavoro.

Il quadro che emerge è quello di un futuro a tinte decisamente fosche, con una malnutrizione che tende ad accompagnarsi all’obesità, con tutti i problemi fisici che ne conseguono. Quando si pensa ad una persona malnutrita la prima immagine che si materializza nella nostra mente è quella dei poveri bimbi dell’Africa con la pancia gonfia, le lacrime e gli occhi pieni di mosche, ma in realtà malnutrizione non va associata solo alla scarsità di cibo, bensì al consumo sbagliato dello stesso. Il problema dell’obesità è ovviamente sentito di più nei Paesi occidentali, quelli dove le persone hanno maggiori possibilità di accedere a prodotti industriali e dove nel contempo la vita frenetica “invita” le persone a cibarsi in maniera più veloce, sregolata e meno di qualità.

400 MILIONI DI BIMBI OBESI ENTRO IL 2035: L’EMERGENZA PER L’OMS

Per l’Oms si tratta di una vera e propria piaga, una emergenza sanitaria al pari di altre malattie che all’apparenza sembrano più gravi. Spesso e volentieri vi è infatti la credenza popolare che l’obesità non sia un problema per un bimbo, visto che, soprattutto ad esempio in Italia, vi è la concezione sbagliata che un bambino debba mangiare in grandi quantità e che se magro viene visto quasi non in salute. Purtroppo è l’esatto opposto e così che dal 1990 al 2022 il numero di bimbi e adolescenti obesi è cresciuto di quattro volte, con una maggiore incidenza soprattutto nella prima fascia di età, quella dai 5 ai 9 anni.

Un problema molto sentito tenendo conto che siamo il tredicesimo Paese in europea per obesità infantile e l’11esimo per bimbi sovrappeso. A complicare ulteriormente la situazione è l’alto costo sulla sanità, ben 13,3 miliardi di euro solo in Italia, e tale tendenza, come appena elencato dai dati, sta peggiorando, con il rischio che la spesa pubblica cresca ulteriormente, con tutto ciò che ne consegue.



400 MILIONI DI BIMBI OBESI ENTRO IL 2035: COSA STA ACCADENDO

A favorire la diffusione del cibo ultraprocessato sono senza dubbio le numerose applicazioni per la consegna del cibo, che permettono una facilità di accesso anche ai più giovani, moltiplicando quindi le occasioni per il consumo di questi prodotti. Se fino ad una decina di anni fa mangiare dai fast food era un evento principalmente occasionale e riservato ai più grandi, ora sempre più giovani e adolescenti consumano questi prodotti, anche più volte a settimana, prodotti che sono carichi di grassi e sali, tutt’altro che salutari per il nostro organismo.

Tutto ciò nonostante l’educazione alimentare sia senza dubbio migliorata negli ultimi anni, grazie anche a numerosi studi che sconsigliano il consumo di questi cibi e nel contempo ne evidenzino gli effetti negativi fra obesità, ma anche malattie cardiovascolari, diabete e disturbi del comportamento, senza dimenticarsi anche delle carie e dei danni al sistema immunitario. E così arriviamo alla cifra iniziale, 400 milioni di minori a rischio obesità entro il 2035, quindi nei prossimi dieci anni, una cifra che sarebbe pari al doppio di quelli registrati nel 2020.