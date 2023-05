41bis, addio ai vetri divisori tra padri e figli/ “Diritto a mantenere un contatto fisico”

Incontri che nascondono quasi sempre altro, bambini innocenti che incontrano i padri al fine di consegnare loro pizzini con indicazioni di mafia e molto altro. Gli incarcerati, tutti al 41 bis, incontrano quei figli senza colpa tramite un vetro che li divide e che ora la Consulta sembrerebbe intenzionata a buttare giù, anche se non del tutto. Quella barriera trasparente forse verrà abbassata o ancora peggio, eliminata del tutto. A sostituirla saranno altri strumenti di controllo meno invasivi, come le telecamere.

La sentenza arriva dalla Corte costituzionale, sollecitata da un giudice di sorveglianza di Spoleto. Il magistrato chiedeva come regolarsi per equilibrare esigenze opposte: quella dell’affettività dei minori e quella della tutela della collettività che prevede la difesa sociale. Il 41 bis prevede che anche il faccia a faccia con un bambino debba avvenire seguendo un rigido protocollo. Adesso, però, le cose sembrerebbero pronte a cambiare: tutto passa infatti in mano ai giudici che potranno decidere se dimezzare quel vetro concedendo un contatto più diretto, come spiega Il Giornale, tra detenuto e familiari, figli in primis.

La decisione della Corte Costituzionale per il 41bis

La Consulta, nella sentenza, scrive: “Rilievo essenziale assume l’interesse della persona detenuta a mantenere un contatto fisico con i familiari”. Un bambino che non abbia ancora compiuto i 12 anni ha diritto, secondo i giudici, al contatto con il papà, anche se questo sia un mafioso al 41bis. La norma in questione non è incostituzionale ma dev’essere adattata alle singole situazioni, spiega Il Giornale. L’interpretazione infatti deve essere “costituzionalmente orientata” perché non c’è scritto da nessuna parte che il divisorio debba essere alto fino al soffitto.

Come scrive la Corte Costituzionale, “È indubbio che nell’esperienza concreta lo strumento del vetro divisorio a tutt’altezza – impedendo ogni contatto fisico fra gli interlocutori – si rivela quello più efficace per impedire il passaggio di oggetti”. Dimezzando il vetro si possono istallare telecamere sempre puntate sulle mani. Valerio de Gioia, magistrato al tribunale di Roma e autore di un commento per la rivista N Jus, spiega: “Se si legge con attenzione il testo si capisce anzi che il divieto assoluto non c’è mai stato e la norma è stata intesa nel modo più rigido senza fondamenta. Ora la Consulta lascia il boccino ai giudici, alla loro sensibilità e discrezionalità”.