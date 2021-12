43° Festival internazionale del circo di Montecarlo/ Replica streaming video: artisti

La replica del 43° Festival internazionale del circo di Montecarlo va in onda su Rai Tre nella serata di oggi, venerdì 24 dicembre 2021. Si tratta di un consueto appuntamento della tradizione natalizia, che raggruppa gli artisti più famosi al mondo nel suggestivo chapiteau di Fontvieille. Una competizione tra performer di altissimo livello provenienti da ogni angolo del pianeta; una gara impegnativa, valutata da una giuria di esperti del settore e presieduta dalla principessa Stéphanie di Monaco che, al termine della serata, consegnerà gli oscar del circo, vale a dire il clown di bronzo, d’argento e d’oro.

Tra i momenti più belli del 43° Festival, figurano le autentiche “perle” del coreografo russo Gia Eradze, creatore di una serie di numeri straordinari, primo fra tutti, il fantasmagorico “Omaggio a Fabergé“. La troupe Filinov si esibisce, invece, in una delle discipline più spettacolari e pericolose del circo, l’altalena russa, sulla quale gli artisti eseguono salti vertiginosi ad un ritmo mozzafiato. E, ancora: il geniale regista russo Alexander Grimailov porta al Festival la sua ultima creazione, una combinazione tra le discipline del trapezio aereo e della barra russa, presentata dalla Troupe Aliev. Largo poi alla tradizione equestre, rappresentata questa volta da una troupe di sole donne, le cavallerizze cosacche del Royal Circus. La parte comica è affidata questa sera ai Without Soks, che rivisitano la tradizione clownesca russa in chiave contemporanea, e a Cesar Dias, giovane comico portoghese, che ha creato l’esilarante personaggio del seduttore maldestro.

Il 43° Festival internazionale del circo di Montecarlo in onda su Rai Tre: la diretta streaming video

La conduzione del 43° Festival internazionale del circo di Montecarlo, trasmesso in replica su Rai Tre, è stata affidata a Melissa Greta Marchetto. L’appuntamento è tuttora in corso su Rai Tre, per la gioia di grandi e piccini: se non avete un televisore a portata di mano, magari perché vi trovate lontani da casa o siete in viaggio, ecco che viene in vostro soccorso lo streaming di RaiPlay, di cui noi de “Il Sussidiario.net” vi riportiamo il link qui di seguito.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL 44° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CIRCO DI MONTECARLO

