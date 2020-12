44° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo/ Diretta streaming video: anticipazioni e artisti

44° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, anticipazioni e artisti

Considerato come il più celebre festival del circo al mondo, il Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo in occasione della sua 44ª edizione torna in onda su Rai3 per il consueto appuntamento del pomeriggio con gli artisti più famosi al mondo. In effetti, il Comitato Organizzativo, presieduto da S.A.S. la Principessa Stéphanie di Monaco, ha scelto di ricorrere alle prestazioni di artisti dai numeri sempre più incredibili in questa nuova edizione e il pubblico della tv pubblica avrà modo di seguire come sempre gli artisti, i domatori e gli acrobati che, anno dopo anno, continuano ad integrare le loro esibizioni con le nuove tecnologie, mettendo insieme nuovo e vecchio mondo per la gioia dei più piccoli sempre stupiti e pronti a seguire lo spettacolo con il naso sempre verso l’alto. Nel suggestivo chapiteau di Fontvieille, quasi 150 artisti provenienti da tutti i continenti daranno vita a uno show senza uguali grazie alla partecipazione di una delle famiglie circensi più antiche d’Europa, il Circo Nazionale Svizzero Knie con uno dei suoi numeri equestri più sensazionali.

Il 44° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo in onda su Rai3

Fil rouge di questo 44° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, come da tradizione, sarà la clownerie, affidata al belga Elastic. A guidarci in questo universo decisamente fuori dal comune, Melissa Greta Marchetto, che ha già presentato l’edizione 2018 due anni fa. Ma quando andrà in onda lo spettacolo più atteso dell’anno? L’appuntamento è fissato per le 16.30 su Rai3 sabato 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, per la gioia di grandi e piccini che solo oggi pomeriggio scopriranno quali saranno gli artisti e le attrazioni di questa edizione che segna sempre più l’avvicinarsi ai 50 anni. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL 44° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CIRCO DI MONTECARLO



© RIPRODUZIONE RISERVATA