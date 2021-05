44enne muore all’improvviso dopo un’ora di se*so/ Fidanzata: “Mi è crollato addosso”

44enne kenyota muore mentre stava facendo se*so, un decesso sospetto essendo lo stesso di giovane età e in piena salute, sicuramente non un’età “da infarto”. La vittima, come riferisce l’edizione online de IlGiornale, si chiama Fredrick Kyalo Mwilu, deceduto mentre stava consumando un rapporto molto intimo con la propria fidanzata, la 36enne Miriam Wangare Githuka.

Stando a quanto raccontato dalla stessa, una volta accortasi che qualcosa non andava, ha provato a salvare la vita al compagno, soccorrendolo per poi portarlo in ospedale attraverso un taxi, ma ogni tentativo è andato vano visto che il 44enne è morto una volta giunto nel nosocomio Mama Lucy Hospital vicino a Kayole, quartiere della città di Nairobi in cui la coppia viveva. “Facevamo sesso da circa un’ora, quando ha emesso un suono acuto prima di svenire”, ha raccontato poi la Githuka a chi le chiedeva spiegazioni. Mwilu si sarebbe accasciato all’improvviso cadendo addosso alla compagna mentre erano in atteggiamenti intimi, un decesso apparentemente inspiegabile.

44ENNE MUORE DURANTE IL SE*SO: POLIZIA APRE INDAGINE E DISPONE AUTOPSIA

Le forze dell’ordine hanno deciso di aprire un’inchiesta a seguito della morte del 44enne, e la prima prassi, così come accade in quasi ogni parte del mondo, è stata la disposizione dell’esame autoptico: quando infatti le morti hanno origini non chiare o comunque in qualche modo “violente”, serve l’autopsia per stabilire l’esatta causa del decesso. Da una prima relazione, come specifica IlGiornale.it, sembra che sul corpo delle vittime non fossero presenti segni di fratture o comunque delle ferite; inoltre, è stata disposta la perquisizione dell’appartamento dove viveva la coppia e in cui l’uomo si è sentito male. Ad un primo impatto non è da escludere che lo stesso sia collassato a seguito di un attacco cardiaco magari per via dell’assunzione di sostanze stupefacenti, oppure per un consumo eccessivo di medicine. Nei prossimi giorni, forse, scopriremo la verità.

