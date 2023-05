45enne si fa iniettare sangue del figlio 17enne/ Cerca elisir dell’eterna giovinezza

Sta facendo il giro del web e del mondo il caso di Bryan Johnson, un prenditore americano di 45 anni, che si è messo di fatto alla ricerca dell’elisir dell’eterna giovinezza. Il fondatore di Braintree (azienda specializzata in sistemi di pagamento mobile e web per società di e-commerce), come si legge stamane sul tabloid britannico Times, sta dedicando anima e corpo alla scoprire un metodo che possa mantenerlo sempre giovane, una mission a cui molti nella vita hanno dedicato il loro tempo, e che spesso e volentieri abbiamo ammirato anche nelle pellicole hollywoodiane.

Bryan Johnson, per cercare di rimanere per sempre giovane, ha investito parecchi denari tenendo conto che nel 2012 ha rilevato la società Venmo per 26,2 milioni di dollari, poi rivenduta a PayPal per una cifra che ha sfiorato gli 800 milioni di dollari. Una somma ingente di denaro che Bryan Johnson sta destinando in parte proprio alla ricerca dell’eterna giovinezza. Ha così deciso di iniziare un nuovo stile di vita, con una dieta particolare con integratori, ma anche la sveglia alle ore 5:00 del mattino, e uno staff medico che lo segue passo-passo ogni giorno, per cercare di analizzare i suoi eventuali progressi. Fin qui tutto normale ma l’ultima trovata dell’imprenditore a stelle e strisce è decisamente particolare: ha deciso di iniettarsi un litro di sangue che è stato prelevato dal figlio di 17 anni.

45ENNE SI FA INIETTARE SANGUE FIGLIO 17ENNE: STESSA PRATICA ANCHE PER IL NONNO

Secondo quanto sostenuto dallo stesso 45enne, tale tecnica potrebbe assicurargli un aspetto giovanile per tutta la vita. Si tratta ovviamente di una scelta a dir poco sopra le righe quanto ambiziosa, e nel contempo molto rischiosa dal punto di vista salutare. Come spiega anche Bloomberg, Bryan Johnson ha riunito il figlio 17enne Talmage, quindi il padre 70enne Richard per studiare lo scambio generazionale avvenuto in famiglia.

I tre si sono quindi recati presso il Resurgence Wellness, un centro medico decisamente all’avanguardia presso la cittadina di Arlington, in Texas, dove il personale sanitario ha prelevato un litro di sangue del minorenne, poi separato in varie parti e il plasma infuso nel padre Bryan. L’uomo ha poi fatto lo stesso per il genitore Richard: scopriremo nei prossimi tempi se il 45enne avrà veramente scoperto l’elisir della giovinezza o meno.

