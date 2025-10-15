47 Ronin è una sorta di John Wick giapponese che racconta un espisodio documentato storicamente in Giappone. Il samurai è Keanu Reeves

47 Ronin, film su Italia 1 diretto da Carl Rinsch

Mercoledì 15 ottobre, in seconda serta su Italia 1 alle ore 23.20, andrà in onda 47 Ronin, film di produzione statunitense, di genere azione, storico e fantastico. Si tratta di una pellicola diretta da Carl Rinsch nel 2013 e con protagonisti principali Keanu Reeves e Hiroyuki Sanada. Il film è basato su una sceneggiatura di Hossein Amini e Chris Morgan, che ne ha curato anche il soggetto con la collaborazione di Walter Hamada, e basato sulla storia vera di Chūshingura e di un gruppo di samurai, i quarantasette ronin, che nel corso del XVIII secolo fecero opposizione contro lo shōgun allo scopo di vendicarsi per l’omicidio del loro daimyō.

Le musiche sono di Ilan Eshkeri ed i costumi di Penny Rose. Tra gli interpreti Keanu Reeves presta il suo volto al personaggio di Kai, mentre Hiroyuki Sanada è Kuranosuke Oishi. Lo Shogun è interpretato da Cary-Hiroyuki Tagawa e Mika da Kō Shibasaki. Il personaggio di Lord Kira ha il volto di Tadanobu Asano, mentre la strega Mizuki è Rinko. Jin Akanishi dà il volto a Chikara Oishi e Togo Igawa a Lord Tengu. Presenti nel cast anche Rick Genest, che interpreta Savage e Min Tanaka che è Lord Asano. La voce narrante del film è quella di Rob Bottitta.

La trama del film 47 Ronin: la storia vera della vendetta di un gruppo di Samurai nel Giappone medievale

47 Ronin si svolge nel Giappone feudale, con interprete principale Kai, un ragazzo mezzo inglese e mezzo giapponese, e per questo emarginato, adottato da Asano Naganori che lo aveva preso con sé da piccolo. Il giovane Kai ama la figlia di Asano, Mika, e ne è corrisposto, ma non è ben considerato dai samurai di Asano, proprio per il suo sangue misto.

Le vicende si intersecano con quelle di Asano, al quale Lord Kira, maestro di cerimonie dello Shogun che vuole fare suo il dominio di Ako, e di Kuranosuke Oishi, che era il consigliere principale dello stesso Asano. Le battaglie dei ronin contro Kira terminano con la vittoria e la successiva resa alla volontà dello Shogun che li condanna a morte, ma rivestendoli del ruolo di samurai e la morte con onore per seppuku, con la possibilità di essere sepolti insieme ad Asano.

