47enne nudo e senza mascherina: 3.800 euro di multa/ A Brescia “show” nella notte

Triste vicenda accaduta nelle scorse ore a Brescia dove un uomo nudo ha importunato i passanti fino a che non è stato fermato dalle forze dell’ordine. Una notizia decisamente assurda e anche per questa è stata riportata in massa dalle principali testate online, a cominciare dall’agenzia Ansa. Protagonista in negativo della vicenda, un uomo di 47 anni originario di Varese, che ha deciso di darsi alla pazza gioia nella serata di ieri, lunedì 14 dicembre.

L’uomo era completamente ubriaco, ed inoltre, era sprovvisto della mascherina, dispositivo di protezione individuale che è ovviamente obbligatorio visto il periodo di pandemia che stiamo vivendo. Non contento ha quindi deciso di abbassarsi i pantaloni mostrando le proprie grazie ai passanti, fino a che qualcuno, evidentemente e giustamente turbato, non ha chiamato le forze dell’ordine. Pochi minuti dopo sono giunti sul luogo segnalato gli agenti che hanno fermato il varesino, lo hanno condotto in caserma, e lo hanno intrattenuto per un breve interrogatorio.

47ENNE NUDO E SENZA MASCHERINA: “L’AGGRESSORE” E’ UN SENZATETTO

Il 47enne è stato quindi sanzionato per alcuni reati dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brescia, per un totale complessivo di ben 3.800 euro. Stando a quanto riferito da alcune testate, “l’aggressore” sarebbe un senzatetto, e i fattacci sarebbero avvenuti in via Crocifisso di Rosa avvenuto verso le ore 22:00 di ieri sera; i reati per cui è stato condannato sono quelli di mancato rispetto normativa anti-Covid, atti osceni in luogo pubblico e ubriachezza molesta. Qualcosa di simile era accaduto poche settimane fa in quel di Roiano, in provincia di Trieste, dove un cittadino originario della Repubblica Slovacca, classe 1984, era stato fermato dalla polizia di stato a seguito di molestie, resistenza a pubblico ufficiale, oltre che oltraggio, dopo aver importunato alcuni passanti, in particolare, studenti, in via Stock. Anche in quel caso era stato allertato il 112, e gli agenti, dopo una breve colluttazione, erano riusciti a fermare il 36enne, portandolo in caserma, dove poi è stato deferito.

