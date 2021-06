5 abiti per l’estate/ I modelli più in voga per la stagione calda

Per molti l’estate, specialmente nei mesi più caldi, è sinonimo di un abbigliamento fresco e non troppo elaborato per riuscire a sopportare le temperature più alte. Shorts, tessuti leggeri e abiti svolazzanti diventano infatti la scelta migliore per affrontare le lunghe e calde giornate estive. È possibile però vestirsi bene senza dover rinunciare ad uno stile pazzesco e ricercato. Abbiamo selezionato 5 abiti estivi colorati, freschi, ricercati e super chic in linea con le tendenze del momento.

Occhiali da sole estate 2021/ Cat eye, visiera e total black: tendenze uomo e donna

Cominciamo con il protagonista indiscusso dell’estate ovvero il tessuto che non passa mai di moda: il lino. Grazie alla sua composizione morbida e leggera, gli abiti in lino rappresentano l’opzione perfetta per un “fresh look” che alla comodità unisce anche un tocco chic. I modelli più in voga sono quelli dal taglio midi in tinta unica o dalle tonalità pastello. Alto abito intramontabile è il long dress dal sapore boho chic. Questo capo fa la sua prima apparizione a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 diventando l’emblema dello stile hippie, coinvolgendo anche icone della moda come Twiggy, Talitha Getty e Jackie Onassis. Colorati, morbidi e ricchi di fantasie floreali ed etniche, gli abiti boho sono tornati in auge per dare all’estate 2021 un tocco più ricercato e dal sapore retrò.

Christian Louboutin lancia la Loubishore/ La tote bag di tendenza per l’estate 2021

Dall’abito in lino allo chemisier, i 5 modelli più in voga per l’estate 2021

Dallo stile completamente diverso è invece l’abito chemisier (abito a camicia) che si presenta come il capo ideale da indossare anche in città o durante le sere più calde grazie alla sua versatilità. Di chemisier ci sono diversi modelli: da quello a ruota al destrutturato. Sulla stessa onda troviamo anche il Wrap Dress o meglio conosciuto come abito portafoglio. Pensato da Diane Von Fürstenberg nel 1974 come un abito che accontentasse tutte le donne, dalle casalinghe alle donne in carriera, il Wrap Dress è diventato un capo di successo grazie all’utilizzo di un tessuto leggero come il jersey e all’assenza di bottoni, zip o ganci che fanno di lui l’abito comodo per eccellenza. Ancora oggi, a distanza di più di quarant’anni, il Wrap Dress continua ad essere uno dei vestiti più amati e acquistati dalle donne. Tra gli abiti estivi di tendenza per l’estate 2021 troviamo anche il modello stretch, di chiara ispirazione anni ’90, perfetto sia come vestito da giorno che da sera.

LEGGI ANCHE:

Abiti estate 2021/ Lino, jersey e denim: i modelli di tendenza per la stagione calda

© RIPRODUZIONE RISERVATA