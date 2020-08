5 bambini e It/ Video, su Italia 1 il film con Alex Jennings (oggi, 22 agosto 2020)

5 bambini e It va in onda su Italia 1 oggi, 22 agosto 2020 a partire dalle ore 21,30. La rete Mediaset propone una pellicola del 2004 co produzione francese, inglese e americana voluta dalle case cinematografiche Sandfairy e Capitol Films, distribuito in Italia da Medusa, diretto dal regista britannico John Stephenson, cineasta nominato ai BAFTA nel 1985 per il drama ‘Dreamchild’, in seguito vincitore di alcuni premi di buona caratura con pellicole come ‘Interlude in Prague’ dedicato alla vita di Mozart (non ancora tradotto per il pubblico italiano). Nel cast, nel ruolo della mamma Tara Fitzgerald, irlandese d’origine, britannica per la sua crescita artistica che l’ha vista in lungometraggi come ‘Il mistero di Jo Locke, il sosia e miss Britannia ’58 (Hear My Song)’, ottimo film che non ha raccolto ciò che doveva nel nostro paese, o ‘Exodus – Dei e re (Exodus: Gods and Kings)’ direto da Ridley Scott.

Nella famiglia protagonista di ‘5 bambini e It’ il padre è invece interpretato dall’attore, anch’esso britannico, Alex Jennings, sicuramente ‘Che pasticcio, Bridget Jones (Bridget Jones: The Edge of Reason)’, ‘Babel’ e ‘La verità negata (Denial)’ del 2016 sono le sue maggiori carte da visita nel mondo della celluloide. Attorno a loro i bambini, piccoli attori che nella giovane promessa Freddie Highmore (‘Neverland – Un sogno per la vita (Finding Neverland)’ e ‘La fabbrica di cioccolato’) vedono il maggiore rappresentante delle nuove leve del cinema britannico.

5 bambini e It, la trama del film

Ecco la trama di 5 bambini e It. Cinque bambini e la Prima Guerra Mondiale sullo sfondo sono protagonisti di una vicenda fantastica e bellissima: Robert, Cyril, Jane, Anthea e Lamb, si trasferiscono per vivere con lo zio e il cugino Horace perché i loro genitori devono partire entrambi per il fronte europeo, una situazione comune a tante famiglie britanniche durante il 1915 e 1918. Come accadde anche nella prima puntata della saga ‘Narnia’ anche per questi bambini un armadio è la porta verso un mondo fantastico.

Accade che, esplorando la casa dello zio, proprio un armadio chiuso calamiti la loro curiosità e dentro il mobile esiste un mondo che per loro è inaspettato, un mondo nel quale incontrano un folletto di nome It, semplicemente It. Scopriranno ben presto che It ha dei poteri, quelli di esaudire ogni giorno un desiderio per ognuno di loro e non si lasceranno di certo intimidire da questa situazione incredibile, usufruendo dei servigi del folletto. Ma questi poteri possono anche avere effetti collaterali, e lo scopriranno durante le loro numerose richieste, tra le quali, quella più legittima, di potersi recare con la magia sul fronte francese e scoprire come stanno i loro genitori.

