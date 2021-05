5 bambini & It/ Su Italia 1 il film con Freddie Highmore (oggi, 29 maggio)

Alle ore 16.00 di oggi, sabato 29 maggio, va in onda su Italia 1 il film “5 bambini & It” (titolo originale: “Five Children and It”), tratto dall’omonimo romanzo di Edith Nesbit. Il film, girato nel 2004 da John Stephenson, vede come protagonisti Alex Jennings, Tara Fitzgerald e Freddie Highmore, quest’ultimo giovane attore bambino che già nel 2004 stava cominciando ad affermarsi nel panorama cinematografico. Nello stesso anno, infatti, ha preso parte al film “Neverland – Un sogno per la vita” con Johnny Depp e nel 2015 ha recitato nel film ”Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato” di Tim Burton, sempre al fianco dell’attore americano. Nel cast anche il grande attore inglese Kenneth Branagh.

Assassinio allo specchio/ Su Rete 4 il film con Angela Lansbury (oggi, 29 maggio)

5 bambini & It, la trama del film

Cinque giovani fratelli – Cyril, Robert, Lamb, Anthea e Jane – vengono spediti a trascorrere le vacanze presso la bizzarra abitazione dello zio Albert (Kenneth Branagh), che vive con il figlio Horace, mentre i genitori devono partire per la Prima guerra mondiale. In una cava di ghiaia i ragazzi trovano per caso uno strano folletto di nome Adelfo che gli assicura di realizzare ogni giorno, fino al tramonto, un loro desiderio. I cinque bambini inizialmente chiedono piccole cose, ma quando la madre torna a casa comunica ai figli che il padre è scomparso e non si hanno più notizie di lui da diverso tempo.

Taken 3 l'ora della verità/ Diretta streaming video film con Liam Neeson (Italia 1)

I bambini decidono di chiedere un ultimo desiderio ad Adelfo: vogliono, infatti, che il folletto dia al padre una bussola cosicché egli possa trovare facilmente la via di casa.

LEGGI ANCHE:

La principessa Sissi/ Diretta streaming video del film con Romy Schneider (Rai 3)

© RIPRODUZIONE RISERVATA