5 deputati intascano bonus 600 euro partita Iva/ Nomi? Di Maio “Uscite allo scoperto”

“I furbetti di Montecitorio”, così sono stati definiti i cinque deputati che hanno richiesto e ottenuto il bonus 600 euro partita Iva introdotto durante l’emergenza coronavirus. La notizia è stata lanciata da Repubblica, che non ha svelato la loro identità. Evidentemente gli oltre 12mila euro di stipendio netto guadagnati ogni mese non erano sufficienti. Così come non lo erano i privilegi e i benefit di cui godono i parlamentari italiani. Parliamo di agevolazioni bancarie, viaggi gratis su qualsiasi mezzo. Tutto a spese dei contribuenti, che oggi apprendono che questi cinque deputati in piena emergenza Covid hanno chiesto all’Inps il bonus da 600 euro mensili, elevato poi a 1.000 per maggio (che deve essere ancora corrisposto). Lo hanno chiesto e ovviamente lo hanno pure incassato. A norma di legge, avevano diritto di accedere a questa indennità. Hanno sfruttato un automatismo previsto, seppur non avessero bisogno di questo aiuto. Immaginateli ora mentre votano alla Camera lo scostamento di bilancio per finanziare le misure di protezione e poi richiedere il bonus, di cui potevano fare a meno, stando al loro 730.

BONUS 600 EURO A 5 DEPUTATI, DI MAIO “DIMETTETEVI”

Poteva farne a meno anche un conduttore tv, che risulta tra i beneficiari del bonus partita Iva da 600 euro. Stando a quanto riportato da Repubblica, la Direzione centrale Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza dell’Inps si è accorta dei “furbetti”. La struttura è stata creata appositamente dal presidente Pasquale Tridico per individuare truffe e “magheggi”. Così gli 007 previdenziali passano al setaccio ogni giorno reddito di cittadinanza, pensioni di invalidità e bonus per scoprire e denunciare i “percettori” privi di titolo. Nel caso dei cinque deputati, è bene precisarlo, non è emerso nulla di illegale. A prescindere dall’incarico di parlamentare, avevano tutti i requisiti per richiedere il bonus. Sulla vicenda è intervenuto Luigi Di Maio, ministro degli Esteri ed esponente del M5s: «È vergognoso. È davvero indecente». I nomi di queste persone sono coperti dalla legge sulla privacy, quindi Di Maio li incalza: «Siano loro allora ad avere il coraggio di uscire allo scoperto. Chiedano scusa agli italiani, restituiscano i soldi e si dimettano, se in corpo gli è rimasto ancora un briciolo di pudore. Non importa di quale forza politica siano espressione».



