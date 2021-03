5 FRASI DA NON DIRE AI SINGLE/ L’esperta: “Evitate, questo è single-shaming…”

Le 5 frasi da non dire ai vostri amici e alle vostre amiche single, a meno che non vogliate proprio farli imbestialire. Parola di Hayley Quinn, esperta di dating britannica, che alla rubrica FEMAIL, come riportato da Dagonews, ha svelato quali sono le espressioni responsabili di provocare negli interlocutori una sensazione di “single-shaming“, poiché suggeriscono che una persona dovrebbe impegnarsi per fidanzarsi. La prima? E’ una domanda: “Non hai ancora incontrato nessuno?“. Secondo l’esperta un quesito simile è in partenza sbagliata per la presenza dell’avverbio “ancora”. La verità, come dimostra la ricerca del sito Match.com, è che i single non hanno tutta questa fretta: anzi, il 59% è felice della sua vita solitari, e il 61% di questo 59% vorrebbe sì un partner, ma non a tutti i costi.

La seconda frase da evitare è la seguente: “Conosco la persona giusta per te“. E’ un’espressione che sottintende la necessità di una persona di impegnarsi per forza. Chi ha detto che è obbligatorio impegnarsi? Non c’è niente di peggio a detta dell’esperta. Terza frase da eliminare: “Ci devono essere file di persone che vogliono uscire con te“. Questa è più subdola: sebbene possa essere pronunciata con l’intento di lusingare il/la destinatario/a, qualcuno potrebbe interpretarla sotto un’altra chiave, del tipo: “ci sono tanti pesci nel mare”, ritorcendosi contro nel caso in cui la persona in questione abbia già impiegato tanto tempo nella ricerca di un partner.

LE 5 FRASI DA NON DIRE AI SINGLE

Sono almeno altre due le frasi da non dire a chi è single. La quarta è questa: “Stai frequentando qualcuno di speciale?“. L’esperta britannica spiega che in primis molte persone single potrebbero già avere nella loro vita delle persone speciali che non siano per forza dei partner amorosi; in secondo luogo la domanda suggerisce in maniera implicita che ogni relazione più casuale non sia da considerare alla stregua di quelle più “serie”. Infine, quinta e ultima espressione da evitare: “Perché pensi di essere ancora single?“. La dottoressa Quinn spiega che una domanda simile suggerisce implicitamente che essere single sia sbagliato. Così come negli altri casi, la domanda suggerisce implicitamente che sia sbagliato essere single, come se avere una relazione sia il culmine naturale per tutti. Può essere, invece, che da soli si stia bene e che non ci siano altri motivi a giustificare il proprio essere single.

