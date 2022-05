5 maggio Inter/ Oggi il ventennale del ribaltone scudetto con le lacrime di Ronaldo

Il 5 maggio 2002 è diventato un amaro ventennale per l’Inter. Tra le date rimaste impresse nella memoria sportiva c’è questa che ha segnato la storia del calcio italiano. La classifica vedeva l’Inter avanti a tutti con 69 punti, la Juventus ad una sola lunghezza e la Roma a 67 punti. La squadra nerazzurra era quindi padrona del suo destino all’ultima giornata, ma lo scudetto non era già saldamente nelle sue mani. Infatti, il 5 maggio 2002 è stato il grande giorno dell’assegnazione di uno dei titoli più combattuti di sempre. Tutte e tre le squadre in lotta giocavano in trasferta, ma gli occhi erano puntati sul match della capolista.

Probabili formazioni Inter Empoli/ Diretta tv, Dumfries-Perisic favoriti sulle fasce

Al termine del primo tempo la Juventus aveva già archiviato la pratica Udinese con i gol di Del Piero e Trezeguet, mentre l’Inter, avanti di due reti, era stata raggiunta dalla Lazio con la doppietta di Poborsky. Il match dell’Olimpico sembrava ormai segnato dai gol di Vieri e Di Biagio, ma il pareggio spazzò via le certezze nerazzurre e così la squadra di Hector Cuper andò incontro ad un tracollo clamoroso.

Dybala all'Inter?/ Calciomercato: accordo vicino, i dettagli del contratto

5 MAGGIO INTER, QUEST’ANNO IL VENTENNALE

L’ex di turno Simeone e Simone Inzaghi, diventato vent’anni dopo allenatore dell’Inter, completarono la rimonta della Lazio. Di fatto, la Juventus con la sua vittoria a Udine superò in classifica i nerazzurri conquistando lo scudetto all’ultima giornata, il 26esimo titolo nella sua storia. Proprio in prossimità del traguardo, i bianconeri riuscirono a sorpassare i rivali storici. Così il successo di Marcello Lippi e della sua squadra è passato come uno dei successi più emozionanti di sempre. Invece per l’Inter l’epilogo fu horror perché vinse anche la Roma sul campo del Torino e si prese il secondo posto.

Biglietti Finale Coppa Italia 2022 Juventus Inter/ Prezzi, come comprarli: Vivaticket

Basta dire 5 maggio 2002 e si tornano le immagini del Fenomeno Ronaldo in lacrime in panchina. Vent’anni dopo quell’assurda domenica pomeriggio resta ancora un ricordo indelebile, tanto da essere puntualmente rievocato per rilanciare sfottò e battute (e da superare in Italia il ricordo del 5 maggio come giorno della morte di Napoleone). Non fa eccezione il 2022, che è pure il ventennale di quella data così dolorosa per i tifosi dell’Inter.













© RIPRODUZIONE RISERVATA