L'afa sta diventando sempre più insopportabile, ma come si può avere un po' di fresco senza l'uso di condizionatori? Cosa fare

In Italia, come in gran parte d’Europa, in questi giorni c’è l’emergenza caldo, il termometro in molte città ha superato i 40° e l’afa è diventata davvero insopportabile. La sensazione condivisa è quella di sentire un caldo terribile e il desiderio di rinfrescarsi il più possibile. Ma cosa si può fare se non si ha l’aria condizionata? Spesso non avere i condizionatori con queste temperature può essere un grande limite, ma con alcuni accorgimenti si può combattere comunque il caldo.

Ci sono, infatti, cinque rimedi indicati per sconfiggere il caldo di questi giorni, accorgimenti che, se messi in pratica, aiuteranno a percepire una temperatura più bassa, anche se non si ha il condizionatore acceso.

Come affrontare il caldo senza l’aria condizionata: i 5 modi infallibili

Combattere il caldo senza l’aria condizionata? Quando le temperature superano anche i 42° sembra qualcosa di impossibile, ma invece mettendo in pratica i giusti accorgimenti, si potrà avere sicuramente più fresco in casa.

Il primo rimedio è il ventilatore da soffitto, meglio noto come pala, un’alternativa sicuramente più economica rispetto all’aria condizionata, sia rispetto all’installazione che ai consumi. E’ un sistema efficace per creare rigenero dell’aria nella stanza in cui è installato e iniziare fin da subito a sentire un’aria più fresca.

Ci sono poi una serie di rimedi che non comportano una spesa, tra questi c’è l’utilizzo delle tende, che sono un vero e proprio alleato nelle stagioni più calde. Se si usano tende di colore chiaro, aiuteranno a filtrare il calore del sole, ancor di più se sono termiche. Un altro suggerimento è quello di tenere le finestre e le porte chiuse, il calore entra principalmente dalla finestra e in questo modo si terrà la casa protetta dalle fonti esterne. Se poi di sera si avverte che l’esterno ha una temperatura minore, si potrà riaprire tutto così da rinfrescare tutti gli spazi.

Un altro sistema per combattere il caldo senza l’aria condizionata è quello di spegnere gli apparecchi elettronici che non servono e generano un certo calore, parliamo di televisione, computer e stereo. Fondamentale, poi, sarà evitare di usare il forno quando fa così tanto caldo, così da non far alzare ulteriormente la temperatura della casa. Un’altra cosa che si può fare è quella di prediligere lampadine fluorescenti compatte, che scaldano meno di quelle a incandescenza.

Infine si può usare il trucco del ghiaccio, se il ventilatore non basta si può posizionare davanti una ciotola bella grande con dentro del ghiaccio, così facendo il vapore freddo del ghiaccio con l’aria generata dal ventilatore, contribuiranno a mantenere lo spazio più fresco. Si tratta di pochi semplici stratagemmi che possono fare davvero la differenza, soprattutto quando il caldo “infernale” e l’afa non sembrano voler darci tregua.