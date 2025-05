L’Ade ha pubblicato la lista ufficiale dei beneficiari destinati a ricevere il 5 per mille per il 2024. Quest’anno il contributo è stato assegnato a 91.000 enti, ovvero 10.000 in più rispetto all’anno precedente (in lista si trovano enti di ricerca, paesaggistici, Onlus e associazioni sportive dilettantistiche).

Anche il finanziamento economico del cinque per mille è in aumento, dato che quest’anno verranno destinati poco più di un milione di euro rispetto al 2024. Gli enti che risultano in graduatoria sono ben più numerosi rispetto a quelli dell’anno precedente, ovvero più di 91.000.

Chi rientra nel 5 per mille del 2024?

Il 5 per mille del 2024 ha incluso nella misura molteplici enti. Come dimostrano i dati, parliamo di più di 91.000 soggetti che beneficeranno della misura. In lista ecco la tipologia di enti e la posizione in ordine di “ricezione del contributo”.

In pole position troviamo sia le Onlus che gli Enti del Terzo Settore (con 68.452 e 58.870 erogazioni, rispettivamente). Al secondo posto si collocano le Associazioni sportive dilettantistiche, salendo a quota 13.825. Seguono successivamente gli Enti di ricerca scientifica (con 467 quote). Enti del settore sanitario (piazzandosi al 4° posto con 107 richieste). Enti per la tutela dei beni paesaggistici e culturali (228 quote). Penultimo posto per gli Enti gestori delle aree protette (con soltanto 24 assegnazioni). Infine i Comuni (con un numero discreto di benefici: 7.909).

Distribuzione dei fondi

Il finanziamento del 5 per mille non è uguale per tutti gli enti, infatti ciascuno potrà ricevere importi differenti in base alla propria tipologia.

Gli enti che in termini di contributi finanziari risultano maggiormente beneficiati sono proprio le Onlus e gli Enti del Terzo Settore, ai quali spettano 330.789.465,08 euro.

Un budget lievemente più basso è destinato alla ricerca sanitaria, con 86.036.765,22 euro, e 69.024.665,63 euro per gli enti di ricerca scientifica.

Una netta riduzione del finanziamento cinque per mille si registra per le Associazioni sportive dilettantistiche, le quali otterranno 18.148.911,25 euro, seguite dai Comuni (15.267.527,36 euro), dagli Enti per la tutela dei beni paesaggistici e culturali (2.994.085,19 euro) ed infine dagli Enti gestori delle aree protette (appena 667.944,19 euro).