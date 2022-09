“50 famiglie rovinate da Totti? S’è dato da fare”/ Giancarlo Dotto “Ilary è feroce”

Il giornalista Giancarlo Dotto ha commentato ai microfoni di “Non è l’Arena”, trasmissione di La 7 condotta da Massimo Giletti, il caso relativo alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, riaccesosi in modo piuttosto vibrante nel corso della giornata di domenica 11 settembre 2022, dopo l’intervista rilasciata dall’ex capitano giallorosso al “Corriere della Sera” e la replica riportata da “La Repubblica” dell’ex letterina, che ha fatto trapelare da fonti a lei molto vicine di essere in possesso di informazioni che potrebbero addirittura rovinare 50 famiglie.

"Totti-Ilary? Sarà guerra senza esclusione di colpi"/ Fulvio Abbate: "Lui è ferito…"

Una frase, quest’ultima, che Giancarlo Dotto ha voluto accogliere in questi termini: “Significa che Totti si è dato molto da fare…”. Una breve battuta, per poi recuperare la serietà richiesta dal programma e analizzare la questione nelle sue pieghe: “Sono tutti interventi che ormai appartengono al corpo di uno scontro legale in cui ognuno si muove su binari diversi. Totti ha voluto fare l’intervista strappalacrime, mostrando il suo cuore nudo e puro per fare breccia. Ilary ha scelto una linea più teutonica, fatta di messaggi brevi, concisi, ma decisamente più flagellanti”.

Fabrizio Corona "Totti e Ilary Blasi si tradiscono da anni"/ "Oggi faccio i nomi..."

GIANCARLO DOTTO: “IL MESSAGGIO DI ILARY BLASI SU FRANCESCO TOTTI È STATO MOLTO FEROCE”

Nel prosieguo del suo intervento a “Non è l’Arena”, su La 7, Giancarlo Dotto ha voluto aggiungere che “le 50 famiglie flagellate dovrebbero creare un profondo disagio. È un messaggio feroce quello di Ilary, perché improvvisamente allarga la tenzone a ben 50 famiglie. D’altra parte che cosa vogliamo desumere da questo? Che c’è stata tra le lenzuola dell’uno e dell’altro una serie di tradimenti? L’hanno già detto loro stessi…”.

Avv Gassani "Totti-Ilary vicenda tristissima"/ "Ma infedeltà non sempre sanzionabile"

Da ultimo, il giornalista e autore Giancarlo Dotto ha inteso chiudere il suo ragionamento con una sua personale riflessione: “Ilary incontra Francesco quando lui è già una star, mentre lei sta cominciando. Di cosa si innamorò realmente? Poi, ricordo che quando Francesco lasciò molto malvolentieri il calcio a 40 anni, entrò in una dimensione di fragilità assoluta…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA