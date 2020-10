500 Elettrica, presentazione ufficiale 22 ottobre/ Gamma Fiat e incognita prezzo base

La nuova Fiat 500 Elettrica è prossima al suo esordio ufficiale. Secondo quanto reso noto dal portale ClubAlfa.it, infatti, il prossimo 22 ottobre Fiat presenterà alla stampa internazionale il suo ultimo gioiellino svelando così tutti i segreti e ufficializzando la gamma completa della nuova city car in versione elettrica. La conferma arriva da Olivier Francois, attuale presidente di Fiata Brand Global, il quale attraverso il suo account Instagram ha svelato la data ufficiale di presentazione del 22 ottobre ed ha invitato i follower a inviare le proprie domande sul progetto Fiat 500 Elettrica. Parallelamente alla presentazione ufficiale della nuova auto del marchio italiano, il manager risponderà alle domande degli utenti attraverso una diretta Instagram: “Sulla Nuova 500, c’è ancora un mondo da scoprire. Inviatemi le vostre domande (qui sotto in “commenti”) e vi risponderò live, il prossimo 22 ottobre, giorno della presentazione ufficiale alla stampa Italiana”. Gli interrogativi rispetto alla nuova vettura, sono infatti ancora tanti e per il momento Fiat non ha rilasciato alcun dettaglio sulle versioni base del progetto che tuttavia potrebbero prevedere un taglio netto del presso rispetto alla serie speciale “La Prima”.

500 ELETTRICA, PRESENTAZIONE FIAT

Mentre la super accessoriata La Prima del marchio Fiat parte da un prezzo di 34.900 euro con carrozzeria berlina e 37.900 cin carrozzeria cabrio, nessuna notizia ufficiala trapela al momento rispetto alla nuova 500 Elettrica. Il suo prezzo di partenza è uno dei maggiori interrogativi della prossima vettura a marchio Fiat. La versione base, tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe partire da una base di circa 26 mila euro, ma resta una cifra da prendere con le pinze, in attesa della conferma ufficiale. Proprio il prossimo 22 ottobre, infatti, quando Fiat ufficializzerà la gamma delle Fiat 500 Elettrica si saprà anche il prezzo di partenza ma pare che grazie ai nuovi incentivi statali, il prezzo potrà essere anche inferiore a 20 mila euro, facendo così ancora più gola ai potenziali clienti che hanno intenzione di puntare su una vettura a zero emissioni. Durante la presentazione scopriremo anche se ci sarà una versione entry level o Abarth, come domandato dagli utenti che nel frattempo si sono limitati a sottoporre le loro curiosità a Olivier Francois su Instagram.





