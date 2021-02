50enne indiano lascia eredità al cane/ Figli esclusi: “Non si sono presi cura di me”

Quante volte avete sentito dire “il cane è il migliore amico dell’uomo“? Una frase certamente meravigliosa e colma di veridicità, ma che in India è stata presa alla lettera da parte di un agricoltore di 50 anni, che ha deciso di lasciare tutta la sua eredità al proprio amico a quattro zampe, di nome Jacky. Una notizia tanto insolita quanto clamorosa, giunta in Italia attraverso le colonne della redazione giornalistica di TgCom 24.

Più dettagliatamente, l’uomo, all’anagrafe registrato come Om Narayan Verma e residente nel distretto di Chhindwara, nello stato del Madhya Pradesh, ha deciso formalmente di escludere i figli dal proprio testamento, sostituendoli con il cane e lasciando spazio soltanto alla sua seconda moglie tra gli esseri umani che avranno il diritto di prendere possesso dei suoi beni terreni al momento della sua dipartita. “Loro sono coloro che si sono presi di cura di me – ha spiegato il cinquantenne – e mi hanno sempre supportato, i miei figli no”.

UOMO INDIANO LASCIA L’EREDITÀ AL CANE: ESCLUSI I SUOI 6 FIGLI

Così, in virtù della scelta di lasciare l’eredità al proprio cane da parte dell’agricoltore indiano, quando quest’ultimo verrà a mancare buona parte dei suoi possedimenti andranno al cucciolone Jacky, il quale diverrà a tutti gli effetti proprietario di un esteso appezzamento di terra. Come raccontano i colleghi del TgCom 24, infatti, il 50enne detiene al momento più di otto ettari di terreno e quattro di questi sono stati destinati proprio al suo amico fedele. E dire che le alternative, di certo, non gli mancavano, dal momento che l’uomo è padre di sei figli; in particolare, ha avuto tre femmine e un maschio dalla prima moglie e due figlie femmine dalla seconda consorte, ma nessuno di questi è stato inglobato all’interno del documento testamentario redatto da Om Narayan Verma, il quale ha aggiunto: “Mi hanno deluso. Non si sono mai presi cura realmente di me. Se proprio vogliono una parte della mia eredità, dovranno prendersi cura di Jacky”. D’altro canto, ricoprire d’attenzioni un animale a quattro zampe è sempre fonte di felicità…



© RIPRODUZIONE RISERVATA