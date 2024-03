50enne si da fuoco e muore davanti a moglie e figlia/ Tragedia a Varese: non accettava il divorzio in corso

Dramma in mattinata a Golasecca, in provincia di Varese, dove un uomo 50enne si è dato fuoco all’interno della sua auto, nel tentativo di farla finita. Una questione sulla quale sono ancora in corso le indagini per comprenderle gli effettivi retroscena e i motivi, ma che dalle prime indiscrezioni sembrano essere legati al divorzio che c’era in corso tra la vittima e la moglie, davanti alla quale si è consumata la tragedia. Sotto choc la comunità di Varese, sconvolta per la notizia dell’uomo che si è dato fuoco, espressa anche dal Sindaco di Golasecca in una nota emessa prima che venisse confermato il decesso dell’uomo.

Insomma, sono ancora in parte ignote le dinamiche che hanno portato l’uomo di 50 anni a darsi fuoco a Varese. Chiara, invece, la cronaca di quei pochi tragici frangenti nei quali la tragedia si è consumata. Secondo le prima ricostruzioni, tutto sarebbe avvenuto attorno alle ore 6 del mattino di oggi, martedì 26 marzo, davanti alla casa di famiglia. L’uomo, secondo quando reso noto in un secondo momento, da tempo ormai non viveva più sotto lo stesso tetto di moglie e figlia, ma la notizia non sembra aver avuto alcuna conferma.

Il 50enne, sempre secondo le prime ricostruzioni, prima di darsi fuoco si è recato all’interno della sua auto, cospargendosi di benzina e appiccando l’incendio che si è rapidamente propagato alle auto che si trovavano nelle vicinanze di quella dell’uomo. Immediatamente, moglie e figlia hanno allertato i Vigili del fuoco, per poi cercare di portare in salvo l’uomo, riportando a loro volta alcune ferite superficiali. Domate le fiamme il 50enne che si è dato fuoco a Varese era in condizioni gravissime, ma ancora in vita ed è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso in ospedale. Moglie e figlia si trovano, attualmente, in un forte stato di choc, ma senza ferite gravi. L’uomo, invece, è morto a causa delle gravissime ustioni, secondo alcune testate già durante il trasporto in ospedale, secondo altre dopo poco dal suo arrivo.











