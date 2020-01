55 passi nel sole, Al Bano e Romina Power/ Ospiti: da Placido a Vecchioni (Replica 2a puntata)

Replica seconda puntata 55 passi nel sole

Sabato 4 gennaio, in prima serata, canale 5 trasmette la replica della seconda ed ultima serata di “55 passi nel sole“, lo show con cui Al Bano Carrisi ha festeggiato i suoi 55 anni di carriera insieme alla famiglia e a tanti colleghi e amici. La prima parte, trasmessa la scorsa settimana, pur essendo una replica, e nonostante la messa in onda della seconda puntata de La porta dei sogni, il programma di Mara Venier, ha incollato davanti ai teleschermi 2.102.000 spettatori pari all’11.4% di share. Anche questa sera, la protagonista della serata sarà la grande musica. Al Bano, con Romina Power al suo fianco, regalerà ai fans i suoi più grandi successi omaggiando anche alcuni dei grandi nomi della musica italiana. A condurre tutta la serata sarà la figlia di Al Bano e Romina, Cristel Carrisi. Ad osservare tutto, restando un po’ in disparte rispetto al resto della famiglia, invece, sarà Romina Junior, la figlia più piccola della coppia più bella della musica italiana.

Gli ospiti della seconda serata di 55 passi nel sole

Dopo Pippo Baudo, Lino Banfi, J-Ax, Ricchi e Poveri, Toto Cutugno, Pupo, Alex Britti, Fabrizio Moro e Gabriele Cirilli, anche la seconda serata di 55 passi nel sole sarà animata da tantissimi amici vip di Al Bano che, questa sera, condividerà il palco con alcuni dei nomi più importanti del mondo dello spettacolo. Con Beppe Fiorello, Al Bano duetterà su due grandi successi di Domenico Modugno. Spazio, poi, ad Orietta Berti, Mario Biondi, Gigliola Cinquetti, The Kolors, Roberto Vecchioni che regalerà al pubblico un’intensa interpretazione sulle note di “sogna, ragazzo sogna”. E ancora Maryam e Raimondo Cataldo. Struggente, invece, sarà l’esibizione di Michele Placido, pugliese come Al Bano. Oltre a cantare, l’attore e regista reciterà il testo del brano di Carrisi “Un pugno nell’anima” per poi lasciare la scena all’amico. Non ci sarà fisicamente Massimo Ranieri che, però, manderà un saluto ad Al Bano attraverso un videomessaggio. Bellissimo, infine, sarà il momento che vedrà protagonista Romina Junior. La figlia di Al Bano reciterà alcuni versi dalla canzone del padre: “Il bambino non è più re”.

