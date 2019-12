55 passi nel sole, Al Bano e Romina Power/ Ospiti e anticipazioni: da Fiorello a Pupo

55 passi nel sole, serata speciale con Al Bano e Romina Power

Le festività natalizie sono l’occasione perfetta per ritrovare su Canale 5 uno dei cantanti italiani più amati di sempre: Al Bano Carrisi. Questa sera, 28 dicembre, alle ore 21.20, va in onda una serata speciale dedicata all’artista di Cellino San Marco e alla sua lunga carriera: “55 passi nel sole“. Si tratta di due serate evento in cui il pubblico e soprattutto i fan di Al Bano potranno non solo godere della sua musica ma anche ritrovarlo al fianco di Romina Power. Il cantante racconterà della sua lunga carriera iniziata nel 1964, ma nel farlo non sarà da solo. Oltre all’ex moglie e compagna artistica Romina Power, ci saranno i figli Cristel, Yari e Romina Jr. Sarà dunque un’occasione per ascoltare i suoi successi ma anche per scoprire duetti inediti ed emozionanti. Ad omaggiare il cantautore ci saranno tanti protagonisti della musica leggera.

55 passi nel sole, Al Bano e Romina Power: gli ospiti della prima serata

Se Al Bano Carrisi, Romina Power e la loro famiglia saranno i protagonisti di “55 passi nel sole“, l’artista sarà omaggiato infatti da molti grandi artisti. Ci sarà spazio anche per una lunga lista di ospiti importanti e apprezzati; in particolare nella prima delle due serate speciali ritroveremo: Pippo Baudo, Lino Banfi, J-Ax, Ricchi e Poveri, Toto Cutugno, Pupo, Alex Britti, Fabrizio Moro e Gabriele Cirilli. Ospiti della seconda puntata: Michele Placido, Beppe Fiorello, Mario Biondi, Roberto Vecchioni, The Kolors, Gigliola Cinquetti, Maryam e Raimondo Cataldo. Una sfilza di grandi nomi quelli che calcheranno il palco al fianco dell’artista di Cellino San Marco che, solo pochi giorni fa, ha affrontato un momento di grande dolore causato dalla morte di sua madre Jolanda. Una serata fatta di musica, quindi, ma soprattutto ricca di emozioni quella che ci attende questa sera, 28 dicembre, su Canale 5.

