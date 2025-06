Un uomo di 55 anni è stato trovato morto impiccato fuori dalla sede dell’agenzia delle entrate di Bicchio, in provincia di Lucca. Una scena decisamente cruenta quella che si sono trovate di fronte diverse persone nella mattinata di ieri, visto che il suicidio è avvenuto nella notte fra lunedì 9 e martedì 10 giugno 2025. La vittima, descritta dal quotidiano La Nazione come un professionista di 55 anni residente in Versilia, marito e padre, ha aspettato la notte, dopo di che ha preso una corda, si è quindi recato presso il terzo piano dell’agenzia, e si è lasciato cadere nel vuoto, mettendosi anche un sacchetto in testa.

Attimi terribili quelli vissuti dal 55enne prima di morire, ma evidentemente lo stesso era troppo tormentato per poter continuare a vivere, e non aveva più intenzione di restare sulla terra. Il rinvenimento, come detto sopra, è avvenuto ieri mattina poco dopo l’alba: molti che passavano di lì per qualsiasi motivo hanno visto l’uomo appeso, orma già morto da diverse ore, e non hanno potuto fare altro che avvisare i soccorsi.

55ENNE SI IMPICCA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE: UN GESTO DI PROTESTA O C’E’ ALTRO?

Non è ben chiaro come mai quell’uomo abbia voluto suicidarsi proprio appendendosi presso l’edificio dell’agenzia delle entrate, ma non è da escludere che il suo sia stato un gesto estremo “di protesta”, magari qualche tassa non pagata che lo ha portato ad avere dei grossi problemi economici, anche se al momento si tratta solamente di mere supposizioni.

Sulla vicenda hanno aperto una indagine i carabinieri di Viareggio che per il momento hanno escluso un collegamento diretto con l’Agenzia. E’ stato inoltre rinvenuta una lettura che la vittima ha indirizzato ai famigliari, e sembra che alla fine quel gesto sia dovuto per dei motivi personali. Secondo quanto riferisce la stampa locale la vittima era un commercialista della zona che fino ad oggi non aveva avuto alcun problema, di conseguenza il suo suicidio resta un mistero. Vedremo se nei prossimi giorni emergerà qualche dettaglio in più.

