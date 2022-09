56enne accoltellato in piazza/ Treviso: lite con figlio o vicino? Indagini in corso

Un 56enne è stato accoltellato nella serata di domenica, 18 settembre 2022, in quel di Mareno di Piave, in provincia di Treviso. Come riferito dal sito de IlGazzettino, l’episodio si è verificato di preciso attorno alle ore 18:25 di ieri, non troppo lontano dal cimitero locale. La vittima dell’aggressione è stato un 56enne del posto, che è stato soccorso in gravi condizioni: attualmente si trova in prognosi riservata ma sembra che non sia in pericolo di vita, nonostante l’aggressione subita. Immediata è scattata l’indagine da parte dei carabinieri della Compagnia di Conegliano per cercare di risalire all’identità dell’aggressore, al momento totalmente sconosciuta, e soprattutto ai motivi di questo folle gesto.

Come detto sopra, l’accoltellamento è avvenuto nella serata di ieri in una piazza centrale, nei pressi dalla chiesa dei santi Pietro e Paolo. Una zona di passaggio tenendo conto che a quell’ora vi era la messa in chiesa per la giornata festiva. A dare l’allarme è stato proprio un passante, che accortosi dell’uomo a terra in un lago di sangue ha appunto chiamato i soccorsi. L’uomo è stato trovato da solo, riverso a terra, di conseguenza il gesto resta un totale mistero.

56ENNE ACCOLTELLATO IN PROVINCIA DI TREVISO: SI ATTENDE IL RISVEGLIO DELLA VITTIMA

I carabinieri non sono infatti ancora riusciti a risalire all’aggressore, e al momento si pensa ad un possibile dissidio sfociato in un accoltellamento. Forse una lite scoppiata in uno degli appartamenti lì vicino, segnala IlGazzettino, poi proseguita in piazza e quindi conclusasi nel sangue. Non è però da escludere che il 56enne abbia avuto un diverbio per motivi di affari, magari con un coetaneo.

I carabinieri, una volta accorsi sul luogo segnalato, hanno provato a cercare dei testimoni, qualcuno che avesse visto qualcosa, ma al momento nessuno ha visto niente o comunque nessuno ha parlato; sembrerebbe però che il tutto sia avvenuto nel giro di pochi minuti, un attacco flash passato inosservato. Si attende a questo punto che il 56enne accoltellato possa riprendersi e fornire la propria testimonianza, e fra le piste battute anche una possibile lite fra figlio e genitore poi degenerata. Sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata.

