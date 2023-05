578 MAGNUM/ Le arti marziali brillano in un film sorprendente

Candidato all’Oscar per il miglior film straniero per il Vietnam, 578 Magnum di Luong Dinh Dung è un’opera sorprendente. Le arti marziali brillano e le interpretazioni sono di spessore in un cast ricco e variegato. Un lungometraggio fatto su misura per chi ama l’azione ma in grado di richiamare l’interesse di una fascia di pubblico più ampia, ora disponibile in DVD e tutti i digital stores con Blue Swan entertainment.

Luca Argentero "rinnega" il Grande Fratello?/ Esplode la polemica: ecco cosa ha detto

SINOSSI – Quando scopre che sua figlia Hanna di sei anni è stata rapita da scuola e abusata dal figlio di un grande boss mafioso, Luke – un ex agente delle forze speciali ritiratosi a vita privata si trasforma nuovamente in una macchina da guerra e si lancia alla ricerca del responsabile per consumare la sua vendetta. Disposto a tutto pur di trovare e uccidere l’uomo che ha rovinato la vita di sua figlia, Luke dovrà iniziare a discendere nei bassifondi di un inferno criminale fatto di violenza e reati lasciando dietro di se parecchio sangue. Incredibile e rivoluzionario il film è stato nominato dal Vietnam come candidato agli Oscar per il miglior film internazionale.

Roberto Ciufoli: "Pino Insegno? È come un parente"/ "Eravamo i monelli della scuola"

Diretto, scritto e prodotto da Luong Dinh Dung – anche lui maestro di kung-fu – 578 Magnum ha un ritmo tambureggiante nonostante un po’ troppo pathos in alcune sequenze – alcuni flashback ricordano i romanzi televisivi – ma i pregi superano ampiamente i difetti. Le scene migliori sono ovviamente quelle di azione pesante e prive di dialogo, uno spettacolo gigantesco fatto di tante botte anche grazie all’ottima fotografia dell’americano Morgan Schmidt, già noto nelle produzioni vietnamite grazie al revenge movie Furie di Le-Van Kiet.Le location individuate per il film sono assolutamente impressionanti, così come le riprese realizzate con i droni.

Johnny Depp: "Mi sono sentito boicottato"/ "Ormai non ho più bisogno di Hollywood"

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA