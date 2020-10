58 minuti per morire, Die Hard 2/ Su Rete 4 il film con Bruce Willis (31 ottobre 2020)

58 minuti per morire va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, sabato 31 ottobre, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola del 1990 realizzata negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche tra cui Twenty Century Fox insieme alla Silver Pictures. La regia di questo film è stata affidata a Renny Harlin, il soggetto e la sceneggiatura sono tratti dal romanzo omonimo scritto da Walter Wager ed è stata rivista da Steven E. De Souza e Doug Richardson. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Oliver Wood, le musiche della colonna sonora sono di Michael Kamen e nel cast figurano Bruce Willis, Bonnie Bedelia, William Atherton, Dennis Franz, Franco Nero e William Sadler.

58 minuti per morire, la trama del film

In 58 minuti per morire ci troviamo nel giorno della vigilia di Natale a Washington, in particolar modo all’aeroporto locale dove un tenente di polizia sta aspettando che ritorni la moglie da un viaggio di lavoro. La donna si trova a bordo di un aereo che arriva da Los Angeles e stanno per trascorre insieme tutto il periodo natalizio per poi partire nuovamente per le tante esigenze professionali. Durante i minuti di attesa in aeroporto, il tenente di polizia si accorge di due sospetti che si avvicinano in maniera piuttosto furtiva verso la zona dove c’è il dispaccio dei bagagli. Incuriosito dal loro modo di fare, decide di seguirli e soprattutto quando si rende conto che stanno tramando qualcosa di illecito cerca di fermarvi. Non appena i due si rendono conto di essere stati scoperti, utilizzano immediatamente le loro pistole per cercare di fermare il tenente di polizia il quale facendo leva sulle proprie capacità riesce ad ucciderne uno. Mentre sta cercando di bloccare anche il secondo sospettato, il tenente viene fermato dalle forze di polizia presenti nell’aeroporto e quindi interrogato.

Una volta chiarita la sua posizione e soprattutto il motivo per il quale ha dovuto utilizzare la polizia, il tenente viene immediatamente rilasciato per cercare di capire cosa stesse succedendo. Nel frattempo l’altro sospettato è riuscito a scappare e trovare rifugio presso una chiesa abbandonata che si trova nei pressi di aeroporto dove ad attenderlo ci sono altri terroristi che stanno per mettere in essere il loro piano che ha quale principale obiettivo quello di avere il controllo dell’aeroporto stesso. Da lì a poco tempo il tenente di polizia si troverà a gestire una situazione di assoluta emergenza nella quale il suo supporto si dimostrerà importantissimo per salvare tantissime vite che si trovano all’interno dell’aeroporto e soprattutto anche la sua adorata moglie. Dovrà fare i conti con una vera e propria corsa contro il tempo per riuscire a salvare i presenti ed evitare che anche lui stesso possa essere ucciso.

