5g più lento in Italia rispetto all’Europa/ 62% inferiore della media europea

Il 5G italiano ha prestazioni parecchio deludenti rispetto agli altri Paesi europei: a sottolinearlo è l’ultimo rapporto diffuso da Opensignal, specializzata in analisi del mercato delle telecomunicazioni. Nel periodo tra il primo ottobre e il 29 dicembre 2022 la velocità media 5G in download in Italia è stata di 107,3 Mbps: un numero lontano dal 325,8 Mbps delle Svezia, 243 Mbps della Norvegia e 201,8 Mbps della Francia. Il Belpaese si è dunque posizionato a metà tra il Regno Unito a 132 Mbps e la Polonia a 76,3.

Come sottolinea La Stampa, nel residenziale la velocità media è tra i 40 e i 50 Mbps: per godere di un servizio streaming video come Netflix alla massima risoluzione (4K) sono sufficienti 15-20 Mbps. La velocità media europea è di 5G di 173,8 Mbps, dunque l’Italia ha registrato un valore del 62% inferiore: “Tuttavia, la media per gli altri mercati è aumentata solo del 3,9% su base annua, da 167,4 Mbps nel quarto trimestre del 2021, mentre il punteggio della velocità di download 5G in Italia è aumentato di un impressionante 13,4% nello stesso periodo da 94,6 Mbps”, si legge su Opensignal.

I dati in Italia

Il miglioramento della velocità del 5G in Italia dipende da una copertura che ha portato ad un miglior impiego delle frequenze, anche se nel Belpaese c’è ancora un’architettura mista dove la tecnologia di ultima generazione è affiancata da una rete di quarta generazione (4G). Normalmente nei centri urbani si va molto più veloci che nelle aree rurali. Opensignal sottolinea inoltre come la velocità media italiana del 4G nell’ultimo trimestre 2022 sia stata di 31 Mbps, del 48,5% inferiore rispetto alla media europea di 46,1 Mbps. In questo caso, l’Italia è peggio della Polonia (32,7 Mbps) e meglio della Spagna (29,2 Mbps). Norvegia (79,9 Mbps) e Olanda (77,2 Mbps) sono lontane, come sottolinea La Stampa.

Per quanto riguarda le singole compagnie, meglio la Vodafone: in Italia si è registrata una prestazione media in download di 35,2 Mbps, contro i 31,1 Mbps di Wind Tre, 28,2 Mbps di Iliad e 26,9 Mbps di TIM. In ambito 5G, meglio la TIM per velocità media in download (sulla base dei dati raccolti nel terzo trimestre 2022): i clienti hanno registrato 284,4 Mbps. Vodafone è al secondo posto con 173,1 Mbps, ma la sua velocità “è aumentata del 48,9% dal secondo trimestre del 2021 al terzo trimestre del 2022”.











