6 consigli di bellezza facili e veloci/ Dalla skincare routine all’attività fisica

Spesso a causa dei molti impegni legati al lavoro, alla famiglia o alle faccende personali si rischia di perdere la cosa più importante: la cura di se stesse. Una vita frenetica e in continua corsa sono infatti le cause di un’eccessiva stanchezza che inevitabilmente, nella maggior parte dei casi, porta a trascurarsi. Tuttavia per prendersi cura del proprio corpo e della propria pelle non servono necessariamente delle lunghe giornate alla spa. Ci sono infatti dei piccoli e veloci step possibili da eseguire anche da casa che aiutano il nostro corpo a caricarsi di energie e a ritrovare quel benessere salutare che viene a mancare a causa di uno stile di vita frenetico e stressante. Non solo il nostro corpo, a trarne beneficio sarà anche la nostra pelle che risulterà più fresca, rilassata e meno stanca. Ma andiamo nel dettaglio. Per cominciare al meglio la giornata è consigliabile svegliarsi presto. Uno stile di vita mattutino offre la possibilità di iniziare la giornata con molta calma, godendosi una colazione abbondante e la possibilità di prepararsi e truccarsi senza troppa fretta.

Consigli per prendersi cura del proprio corpo e della propria pelle

Per le amanti dello sport, in quelle ore che precedono l’ingresso in ufficio o l’accompagnare i bambini a scuola, è possibile dedicarsi anche ad un po’ di attività fisica facendo degli esercizi di workout direttamente a casa – magari consigliati da un personal trainer o presi da un’app dedicata allo sport – oppure optare per una bella corsa, che rappresenta un toccasana per iniziare al meglio una giornata impegnativa. Tra i benefici di una sveglia prima del solito c’è anche quello di ritagliarsi dieci minuti del proprio tempo per fare una skincare mattutina. Se non al mattino, durante l’arco della giornata ritagliatevi un’ora di tempo per allenarvi. Se non ne avete proprio tempo ma vivete o lavorate in città, optate per fare due passi a piedi al posto di spostarvi continuamente in auto o con i mezzi pubblici. Durante il corso della giornata bevete tanta acqua. È un utile consiglio per depurare il corpo prevenendo anche possibili fastidi come la ritenzione idrica.

Concedetevi un momento per meditare, magari il pomeriggio o la sera prima di andare a letto, ma a fine giornata non rinunciate mai alla skincare routine serale. Si tratta di un passaggio necessario per curare la propria pelle che durante il corso della giornata si trova costantemente esposta a smog, inquinamento e stress eccessivi. Per fare una buona skincare servono pochi semplici passaggi che impegneranno solo una decina di minuti del nostro tempo: per iniziare eliminate il trucco con prodotti a base oleose e lavate il viso con un detergente spumoso. Una volta fatto applicate il tonico, il siero e – una volta a settimana – fate una bella maschera purificante. Concludete la vostra skincare con del contorno occhi e la crema notte.



