6 settimane in una grotta senza luce/ 15 ‘cavie’ dopo esperimento: “Fateci rientrare”

Decisamente bizzarro l’esperimento Deep Time, un progetto francese che ha visto quindici volontari rinchiudersi in una grotta ne Pirenei, per studiare gli effetti della perdita della cognizione del tempo su fisico e soprattutto cervello. Il risultato è stato che una volta terminato l’esperimento, e il gruppo è ritornato alla normalità, ha chiesto di fatto di tornare nelle caverne. Ma scopriamo più nel dettaglio questo progetto raccontato dai colleghi de IlGiornale.it, che è stato voluto dagli studiosi dello Human Adaption Institute.

15 come abbiamo detto sopra le “cavie”, otto uomini e sette donne di età compresa fra i 27 e i 50 anni, che sono stati “rinchiusi” presso la grotta di Lombrives, versante francese dei Pirenei, per sei settimane, all’incirca un mese e mezzo. Quando sono usciti dalle “catacombe”, dietro applauso generale dei ricercatori, non sono apparsi provati più di tanto, se non per via dell’impatto con la luce del sole, affrontata obbligatoriamente con occhiali e lenti scure.

6 SETTIMANE IN UNA GROTTA NEI PIRENEI: “COME METTERE LA VITA IN PAUSA”

Come detto sopra, molti hanno manifestato il desiderio di rientrare nella grotta, come ad esempio Marina Lancon, 33enne, che ha spiegato: «È stato come mettere in pausa la mia vita, sarei rimasta volentieri qualche giorno un più lontana dagli smartphone e dalla quotidianità». E come lei altri colleghi, per un totale di due/terzi che ha chiesto di rimanere sottoterra più a lungo, nonostante la temperatura fosse di dieci gradi con una umidità del 100%, non proprio il massimo per il fisico. Eppure, il lento scorrere delle giornate, la lontananza dal lavoro, dai figli, dalla vita frenetica di tutti i giorni, ha avuto un effetto positivo non da poco. «Quello che ho notato – ha spiegato un altro paertecipante – è che il tempo nella grotta sembra procedere lentamente». Una “missione” che è stata definita «il progetto più estremo di sempre», con un budget da 1.2 milioni di euro e i cui risultati li scopriremo a breve.

