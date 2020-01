60enne costringe giovane amante a fare bondage/ Rimini, lui rifiuta sess* estremo e…

Una relazione tra una donna di 60 anni e un giovane 25enne, si sarebbe ben presto trasformata in un vero e proprio incubo per il giovane amante. A raccontare la vicenda che ha come teatro la città di Rimini è il quotidiano Il Giornale nell’edizione online, il quale ripercorre tutta la storia tra un’imprenditrice e un giovane commosso, conosciutisi per caso in un negozio dove il ragazzo lavorava, in Romagna. Da una attrazione iniziale i due avevano iniziato a frequentarsi assiduamente fino a quando però la donna avrebbe iniziato ad avanzare richieste sempre più insistenti al fine di introdurre il suo amante nel mondo del sess* estremo, tormentandolo. La differenza di età e la lontananza (la sessantenne è originaria della Lombardia) non ha impedito ai due di frequentarsi e proprio l’imprenditrice, separata dal marito e nonna di due bimbi, aveva iniziato a frequentare sempre di più la Riviera al fine di incontrare il 25enne e tentare di far evolvere la loro relazione. Stando a quanto ricostruito, la donna gli avrebbe così proposto di frequentare dei circoli dove si praticano rapporti sadomaso come il bondage ma di fronte alle sue continue ed insistenti richieste il ragazzo si era sempre rifiutato.

60ENNE COSTRINGE GIOVANE AMANTE A FARE BONDAGE: AMMONITA DA QUESTORE

Al fine di introdurlo al sess* estremo, la sessantenne avrebbe addirittura inviato al giovane amante alcune foto degli strumenti e altra documentazione per fargli comprendere meglio la pratica alla quale avrebbe voluto introdurlo, ma il commesso avrebbe nuovamente respinto l’invito con un “Non me la sento” ed a quel punto, di fronte alle insistenze della donna, avrebbe deciso di chiudere quella relazione. A quel punto però le insistenze di lei non si sarebbero affatto placate ma anzi si sarebbe trasformata in una sorta di stalker chiamando il giovane fino a 50 volte in una sola ora e presentandosi davanti al negozio dove lavorava attendendolo per ore fuori dalle vetrine. Il ragazzo avrebbe così iniziato a sentirsi minacciato e perseguitato dalla sua ex ed avrebbe quindi allertato le forze dell’ordine alle quali ha raccontato la sua storia trasformatasi in un vero e proprio tormento. L’imprenditrice è stata così convocata in questura dove le è stato notificato l’ammonimento da parte del questore. Se dovesse continuare a tormentare il suo ex, l’imprenditrice rischierebbe a questo punto una vera e propria denuncia penale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA