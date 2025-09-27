65 - Fuga dalla Terra è uno spettacolare film di fantascienza che si avvale del carisma di Adam Driver. Con lui la piccola ma bravissima Ariana Greenblatt

65 – Fuga dalla terra, film su Rai 2 diretto da Scott Beck e Bryan Woods

Venerdì 26 settembre 2025, in prima serata su Rai 2, alle 21.20, va in onda il film 65 – Fuga dalla Terra, un film di genere thriller e fantascientifico, prodotto negli Stati Uniti e uscito nelle sale cinematografiche nel 2023. Il film è scritto e diretto dai registi Scott Beck e Bryan Woods. Si tratta di una pellicola che vede la co-produzione di case cinematografiche USA, tra le quali la Raimi Productions, la Sony Pictures Entertainment, la Beck Woods, la Bron Creative e la Columbia Pictures.

Chi è Beppe Convertini: lavoro e vita privata/ Ha una fidanzata o un compagno? La secca replica

Tra gli attori protagonisti spicca sicuramente Adam Driver, che gli amanti del cinema ritrovano in numerose pellicole di successo, come Star Words e House of Gucci. Accanto a Adram Driver recitano Arianna Greenblatt, Chloe Coleman e Nika King.

La trama del film 65 – Fuga dalla Terra: il nostro pianeta di 65 milioni di anni fa ma esistente oggi

65 – Fuga dalla Terra si apre sul pianeta Somaris, luogo tecnologicamente avanzato dove il pilota Milis è costretto a intraprendere una spedizione spaziale per recuperare il denaro sufficiente a guarire sua figlia Nevine. Durante il viaggio di ritorno la sua astronave, chiamata Zoic, viene colpita da una massa di asteroidi che la fa catapultare su un pianeta sconosciuto.

Graziano Di Prima, marito di Giada Lini/ Il primo incontro ad Amici e nel 2022 le nozze

Il suo equipaggio è morto e anche anche le due capsule cinegetiche che teneva nella navicella sono disperse; dopo aver pensato al suicidio, Milis incontra una bambina i cui genitori sono morti, Koe. La comunicazione tra di loro è molto difficile, poiché parlano due lingue differenti e il traduttore si è rotto, nonostante queste difficoltà il pilota decide di prendersi cura della piccola.

Il pianeta inesplorato in cui è precipitata la sua navicella è in realtà la Terra, in un’epoca molto lontana, ben 65 milioni di anni fa, durante l’era Cretacea. Milis comprende che una sonda di navigazione di Zoic è rimasta intatta all’impatto e che può essere l’unica via di salvataggio, ma è finita su una montagna altissima; durante la traversata i due dovranno fronteggiare diversi pericoli, come dinosauri, un gigante dalle forme mitologiche e moltissimi altri ostacoli…

Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso perché hanno litigato?/ Retroscena e battaglia in tribunale