65 - Fuga dalla Terra è un film di fantascienza del duo Woods e Beck con protagonisti Adam Driver e una giovane Ariana Greenblatt

65 – Fuga dalla Terra, film su Rai 2 diretto da Bryan Woods e Scott Beck

Venerdì 10 ottobre 2025, alle ore 21:20 su Rai 2, andrà in onda 65 – Fuga dalla Terra, film USA del 2023 di fantascienza, avventura e azione.

Alla regia ci sono Bryan Woods e Scott Beck che guidano un cast formato da Adam Driver nei panni del comandante Mills, Nika King in Alya, Ariana Greenblatt in Koa, Chloe Coleman in Nevine e infine da Brian Dare, che dà la voce al computer di bordo della navicella spaziale.

I due film maker hanno avviato la loro collaborazione da giovanissimi, quando ancora frequentavano l’Università dell’Iowa, dove hanno fondato la Bluebox Films: Woods e Scott hanno scritto la sceneggiatura di film come A quiet place- Un posto tranquillo e il suo prequel A quiet place- Day One, per poi dirigere il riuscito horror psicologico, con Hugh Grant, Heretic.

I costumi sono di Michael Kaplan, vincitore di un premio BAFTA per Blade Runner di Ridley Scott e per aver letterlamente lanciato la moda del momento quando ha lavorato in Flashdance di Adrian Lyne.

Le musiche sono di Chris Bacon che ha prodotto centinaia di colonne sonore, vincendo 2 Emmy Awards e 1 Grammy per il film Batman, senza contare le candidature agli Oscar e ai Golden Globe per Alice in Wonderland, Big Fish- Le storie di una vita incredibile e Nightmare before Christmas.

La trama del film 65 – Fuga dalla Terra: il pianeta dell’epoca mesozoica

In 65 – Fuga dalla Terra, il pilota Mills, con lo scopo di reperire soldi per curare sua figlia malata, decide di intraprendere una lunga missione spaziale partendo dal tecnologico pianeta di Somaris. Durante il viaggio di ritorno, però l’astronave Zoic viene travolta da uno sciame di asteroidi e precipita su un pianeta ignoto: sembra un luogo vivibile e la natura non pare a Mills sconosciuta, nonostante un alone di mistero aleggi su questo pianeta.

Mills e l’altra sopravvissuta all’incidente, la giovane Koa, decidono di partire in esplorazione e, durante il cammino, sentono sinistri versi che, bene presto, attribuiscono a terrificanti animali preistorici. Mills capisce che quel pianeta è la Terra del periodo Cretaceo e che, ben presto, sarà colpita da un asteroide totalmente distruttivo.

Comincia una vera avventura per Mills e Koa, che cercano di tornare alla navicella per lanciare un segnale di soccorso: i due fuggiaschi riusciranno a lasciare la Terra proprio qualche secondo prima dell’impatto.