66enne pedofilo arrestato a Monza/ Adescava ragazzine per favori sessuali

Pedofilo finito in manette in provincia di Monza, precisamente nel comune di Limbiate. A finire dietro le sbarre un signore anziano di 66 anni, arrestato nelle scorse ore dalle forze dell’ordine con le gravissime accuse di violenza sessuale, adescamento e atti sessuali con minori. Stando a quanto ricostruito dalla Procura monzese, così come riportato dai colleghi di Tgcom24.it, il 66enne di cui sopra avrebbe avvicinato tre ragazzine in strada poco più che bambine, rispettivamente di anni 11, 13 e 14. Il suo intento era quello di aver rapporti con sessuali con loro, e due giovani hanno mantenuto il sangue freddo ed hanno scattato alcune foto al molestatore, dopo di che gli stessi scatti sono stati consegnati agli investigatori che hanno fatto partire le indagini.

66ENNE PEDOFILO ARRESTATO A LIMBIATE: I TRE CASI INCRIMINATI

Nel contempo i genitori dell’11enne di cui sopra avevano presentato denuncia presso i carabinieri. I fatti risalgono alla scorsa estate, precisamente al mese di luglio: la giovane stava passeggiando tranquillamente in bici per il paese quando è stata avvicina dal 66enne che ha offerto lei del denaro in cambio di un suo spogliarello. Ovviamente la ragazzina ha rifiutato l’offerta, ed è tornata a casa di corsa raccontando tutto ai suoi genitori. Dopo aver raccolto una descrizione dettagliata dell’uomo, i carabinieri hanno individuato il 66enne raggiunto poi da misura cautelare in carcere. Altri due i casi contestati, a cominciare da quello nei confronti di una 13enne, che sarebbe stata palpata dall’uomo, approfittando della momentanea assenza della mamma, per poi scappare subito dopo in bicicletta. Il terzo episodio riguarda invece una 15enne: il 66enne ha fatto finita di essere caduto in bici per poi invitare la sua vittima a medicarlo a casa, con specifici riferimenti sessuali. Fortunatamente le forze dell’ordine sono riuscite ad arrestare quest’uomo, che rischiava di importunare le ragazzine del paese con il rischio che si creasse una vera e propria psicosi.



