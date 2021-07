69enne presa a martellate da straniero a Follonica/ Colpito anche nipote di 11 anni

Choc a Follonica, in provincia di Grosseto, dove una donna di 69 anni è stata presa a martellate sulla testa e si trova ora in fin di vita in ospedale. L’aggressore, come riferisce l’Adnkronos, un 34enne originario del Burkina Faso che è stato successivamente arrestato con le gravissime accuse di tentato omicidio, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. L’anziana 69enne si trova al momento presso il nosocomio di Siena, lotta fra la vita e la morte, e in base alla ricostruzione effettuata sembra che l’aggressione sia avvenuta attorno alla mezzanotte di ieri sera, quando la donna originaria di Siena, ma in vacanza a Follonica, si trovava in compagnia dei due nipotini di 9 e 11 anni.

Stavano per rientrare in casa dopo un giro serale quando, sul pianerottolo davanti all’abitazione in cui i tre alloggiano, si sono trovati di fronte un uomo straniero con un martello, che ha colpito l’anziana in maniera violenta alla testa, per poi scagliarsi anche sul nipote di 11 anni, ferendolo in maniera lieve alla mano. Quando gli uomini delle forze dell’ordine sono intervenuti hanno trovato la donna accasciata priva di sensi con profonde ferite alla testa, mentre il 34enne era stato fermato da un altro straniero, un 39enne originario del Senegal che abita nello stesso edificio, e che è intervenuto appunto in difesa dei tre.

69ENNE DI FOLLONICA PRESA A MARTELLATE IN TESTA DA STRANIERO: E’ IN PROGNOSI RISERVATA

L’arrestato ha resistito all’azione dei carabinieri, e anche ammanettato ha cercato di colpire i militari, minacciandoli di morte. Nel contempo la vittima veniva trasferita con l’elisoccorso presso l’ospedale di Siena dove al momento versa in prognosi riservata.

Per il nipotino colpito alla mano, invece, dieci giorni di prognosi per contusioni varie. La cosa più preoccupante è che al momento non sono emersi moventi o cause scatenanti l’aggressione, e l’Adnkronos parla di “quadro psichiatrico verosimilmente alterato dell’autore”. Il responsabile è stato condotto nel carcere senese in attesa poi di subire regolare processo.

