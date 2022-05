“6mila euro in 3 mesi, weekend relax”/ Titolare market cerca personale disperatamente

In Italia prosegue il dibattito sulla mancanza di personale. Un problema che affligge diversi ambiti del mondo del lavoro, a partire dal food passando per il turismo. Gli imprenditori spesso si lamentano dell’influenza del reddito di cittadinanza sui più giovani, ma c’è anche chi le prova tutte per sovvertire la situazione. Un caso è stato registrato ad Orbetello, dove un titolare di un minimarket ha messo sul piatto anche una vacanza…

Come riporta il Corriere della Sera, Edoardo Minucci ha pubblicato su Facebook una foto che lo ritrae con un cartello in mano che parla chiaro. Retribuzione di 6 mila euro netti per tre mesi di lavoro più un weekend relax per due persone a fine stagione. L’imprenditore è alla ricerca di aiuto commessa banconista, con giorno libero e senza lavoro serale. Un’immagine che ha fatto il giro del web nel giro di pochissime ore.

Manca personale, imprenditore offre weekend gratis

“Stavo cercando personale, ora sta andando meglio”, il racconto dell’imprenditore di Orbetello al Corriere. L’annuncio pubblicato su Facebook ha riscosso grande successo e per quel posto di lavoro si sono presentati in tanti. La mossa per cercare personale ha funzionato, anche se Minucci adesso gradirebbe che le luci sul caso si spegnessero: “A chi si è detto interessato, si sono aggiunti i giornalisti. Mi stanno chiamando dalla costa e da altre parti. Per me però può finire qui”.

Come ricostruito dal quotidiano, l’imprenditore di Orbetello aveva provato a trovare personale con strategie più tradizionali, a partire dai classici Talent day di Confcommercio. Ma nessuno si è presentato ai colloqui. Anche lui, dunque, ha avuto delle difficoltà a individuare dei lavoratori per la sua attività: “Negli ultimi tre anni è diventato impossibile. Però, i motivi per adesso li tengo per me. Intanto vediamo come va a finire la selezione”.

