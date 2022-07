7 chili in 7 giorni/ Su Rete 4 il film con Carlo Verdone e Renato Pozzetto

7 chili in 7 giorni va in onda oggi, 16 luglio, a partire dalle ore 23:35, dunque in seconda serata, su Rete 4. Si tratta di un film che ha debuttato sul grande schermo durante l’anno 1986 ed appartiene al genere commedia. Il film 7 chili in 7 giorni è stato diretto da Luca Verdone mentre la sceneggiatura è stata scritta da Leonardo Benvenuti, Piero de Bernardi e dallo stesso regista.

All’interno del cast del film 7 chili in 7 giorni ci sono diversi attori famosi come Carlo Verdone, Renato Pozzetto, Tiziana Pini, Elena Fabrizi, Silvia Annichiarico, Franco Diogene, Fiammetta Baralla e Annabella Schiavone. Le musiche del film sono state realizzate dal compositore Pino Donaggio mentre la fotografia è stata curata da Danilo Desideri.

7 chili in 7 giorni, la trama del film

Leggiamo la trama di 7 chili in 7 giorni. Nel 1977, a Roma, Alfio Tamburini e Silvano Baracca fanno fatica a entrare nel mondo della medicina. Il loro grande sogno è quello di diventare dottori e poter finalmente dare una mano ai pazienti, ma soprattutto riuscire a ottenere un buon stipendio e vivere gli agi della vita. Tuttavia, i due amici riescono a laurearsi. Ben nove anni dopo le cose non sono cambiate. Alfio ha una clinica estetica ma non è soddisfatto del suo lavoro mentre Silvano riesce a sbarcare il lunario facendo il venditore ambulante di giocattoli erotici.

Dopo un imprevisto avvenuto nella sauna di Alfio, i due, ormai diventati complici proprio come ai vecchi tempi, decidono di mettere su insieme un’attività. Infatti, riadattano un casale di campagna della moglie di Alfio a Clinica e decidono di inventare un nuovo metodo innovativo per far perdere di peso rapidamente. Nasce la loro cura 7 chili in 7 giorni, dove promettono di far dimagrire in una sola settimana tutti i pazienti che si affidano alle loro cure. Con loro sorpresa, sono davvero tanti a iscriversi al loro programma e a trasferirsi nella clinica. Tuttavia, qui inizieranno i guai e ci saranno alcune situazioni imbarazzanti ma anche estremamente simpatiche.

