7 DONNE E UN MISTERO/ Un fortunato remake con un cast in stato di grazia

Tra commedia e giallo, un film che sorprende. Così, in poche parole, possiamo parlare di 7 donne e un mistero, film di Alessandro Genovesi con un cast di grande spessore: Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti, Luisa Ranieri e con Ornella Vanoni. L’opera è liberamente ispirata alla pellicola francese del 2002 8 donne e un mistero diretto da François Ozon, a sua volta basato sulla pièce teatrale del 1958 Huit femmes di Robert Thomas. Il film è disponibile in DVD grazie a Warner Bros. Entertainment e tra i contenuti speciali segnaliamo l’imperdibile making of, il trailer cinematografico e un’esclusiva galleria fotografica.

SINOSSI – Ambientato nell’Italia degli anni ’30, 7 donne e un mistero racconta le concitate ore che seguono l’inspiegabile omicidio di un imprenditore, nonché marito e padre, al centro di un variopinto gruppo di donne che, dopo essersi riunite nella villa di famiglia per celebrare insieme la vigilia di Natale, si trovano costrette ad affrontare e rivelare l’un l’altra segreti e sotterfugi per cercare di risolvere un mistero che in qualche modo le riguarda tutte. Sono infatti tutte sospettate, chi sarà l’assassina?

7 donne e un mistero è un film che merita attenzione per diversi motivi. Non è una fotocopia dell’opera di Ozon, ma la stravolge, esplorando territori nuovi, interessanti. Alessandro Genovesi sposta l’ambientazione dagli anni Cinquanta agli anni Trenta, toglie l’atmosfera cupa e aggiunge un tocco di giallo e di mistero. Un copione dalle ottime potenzialità, che accende i riflettori su segreti e complicità tra donne. Prove attoriali di grande fattura, grande armonia e ottimi tempi. A completare il quadro, lo straordinario lavoro su scenografia, costumi e trucco.

7 donne e un mistero di Alessandro Genovesi è disponibile in home video grazie a Warner Bros. Entertainment

