7 ore per farti innamorare/ Su Canale 5 il film con Giampaolo Morelli e Serena Rossi

7 ore per farti innamorare, film di Canale 5 con le musiche di Pasquale Catalano

7 ore per farti innamorare va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, mercoledì 1° gennaio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola italiana prodotta Nel 2020 dalla Italian International Film e distribuita nelle sale cinematografiche dalla Vision Distribution il cui soggetto è basato sull’omonimo romanzo scritto dall’attore è regista Giampaolo Morelli.

Il soggetto e della sceneggiatura del film 7 ore per farti innamorare trovano anche la collaborazione di Gianluca Ansanelli mentre il montaggio è stato effettuato da Luciana Pandolfelli. Le musiche sono di Pasquale Catalano con la fotografia di Duccio Cimatti mentre nel cast oltre allo stesso regista figurano Serena Rossi, Massimiliano Gallo, Diana del Bufalo, Gianni Ferreri, Fabio Balsamo, Gigio Morra e Salvatore Misticone.

7 ore per farti innamorare, la trama del film

Leggiamo ora la trama di 7 ore per farti innamorare. Un giornalista che si occupa prettamente di economia il cui nome è Giulio sta per coronare finalmente il suo sogno d’amore e convolare a giuste nozze con la fidanzata di sempre Giorgia. Purtroppo il giorno che doveva essere più bello della sua vita si trasforma in un vero e proprio incubo perché scopre che in realtà la sua adorata fidanzata da tempo la stava tradendo con il capo redazione.

L’uomo ferito nell’orgoglio decidere non solo di far saltare all’area il matrimonio ma anche di licenziarsi e svoltare completamente vita. Purtroppo deve fare i conti con le esigenze quotidiane e quindi si ritrova ben presto con una difficoltà economica e con la necessità di lavorare per cui accetta di collaborare con una testata on-line nella quale dovrà gestire una rubrica dedicata alla seduzione. Siccome lui nelle vesti di giornalista si era sempre occupato di economia non conosce l’argomento e soprattutto non sa cosa proporre al proprio pubblico di lettori per cui si rivolge a un’esperta del settore di nome Valeria. La donna organizza e gestisce dei corsi di seduzione per uomini ed in particolare è specializzata nella capacità di conquistare una donna in sole 7 ore.

Grazie a questa collaborazione Giulio elabora e pubblica il suo articolo basato proprio sulla possibilità di conquistare una donna in sole 7 ore facendo leva soprattutto sull’attrazione biologica. Il successo che ottiene con questo articolo è straordinario il che porta a una frequente collaborazione tra Giulio, la stessa Valeria perché hai in mente comunque di voler riprovare una sua Giorgia convinto che sia comunque la sua donna ideale. Le cose però non vanno come vorrebbe perché nel frattempo scopre che Giorgia ha fissato addirittura le nozze con Alfonso. Valeria vorrebbe aiutare Giulio per il suo animo candido e cerca in tutti i modi di fargli ritrovare l’amore ma anche con altre donne come la sua prima cotta al liceo ossia Lina. Alla fine ci sarà una vera e propria competizione d’amore tra Valeria che si innamorerà di Giulio e la stessa Giorgia che apprezza i cambiamenti dell’uomo e vorrebbe ricostruire una vita insieme.

