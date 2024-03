“7 porzioni di verdure al giorno, strategia antiossidante”/ Mariani: “Rimedio contro malattie vascolari”

Il professor Mauro Mariani, noto nutrizionista, è stato ospite stamane di Uno Mattina. Il focus di oggi erano le verdure e a riguardo una giovane chef ha cucinato delle polpettine di verdura, degli sformatini che possono essere poi messi sottovuoto e mangiati al momento. Il prof Mariani ha commentato ciò che vedeva dicendo: “Sono strumenti che fanno una sinfonia straordinaria, sono micronutrienti preziosismi per il nostro benessere. Secondo un recente studio se mangi 7 volte al giorno frutta e verdura, ma soprattutto verdura, piccoli spuntini al giorno, diventano una strategia antiossidante quotidiana”.

“Un altro studio di New York di due anni fa parla di dieci porzioni al giorno di verdura, ma basta una piccola polpettina che è già una porzione. I ragazzi spesso non mangiano le verdure – ha proseguito il prof Mariani ma delle polpettine così colorate mettono buonumore poi i polifenoli che si trovano al loro interno sono un ossidante prezioso non solo per le malattie vascolari”. E ancora: “In poco tempo si può organizzare un menù settimanale da tenere in frigorifero anche sottovuoto, piccoli snack da aprire al momento e riscaldare… i spuò fare questa cosa con gusto e benessere”. Quindi ha concluso: “Uova, patate e verdure un piatto unico bilanciato. Le patate sono un carboidrato importante anche se un vegetale, è pura dieta mediterranea in un piatto unico bilanciato”.











